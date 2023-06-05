Готовимся к праздничным датам, убираем территории, но не забываем о благоустройстве дворов и социальных контрактах – состоялось оперативное совещание

В региональном правительстве прошло традиционное оперативное совещание. Участники встречи обсудили вопросы организации и проведения предстоящих праздников и мероприятий, которые состоятся в Мурманской области. Не осталась без внимания и тема ремонтов и благоустройства дворовых территорий.

В Мурманске проведут Всероссийский библиотечный конгресс. Он состоится с 10 по 17 июня. Гости мероприятия смогут посетить книжную ярмарку, приобрести издания и пообщаться с популярными писателями.

«Это важнейшее ежегодное событие российского уровня в библиотечной сфере, который включает в себя конференцию Российской библиотечной ассоциации и Выставку издательской продукции, новых информационных технологий, продуктов, товаров, услуг. Гостями мероприятий конгресса станут больше 900 специалистов из 68 регионов страны», - прозвучало во время совещания.

Руководителей муниципалитетов призвали ответственно подходить к работам по благоустройству дворовых территорий из-за короткого летнего сезона. Важно не допустить срывов по срокам. За несколько лет в Мурманской области обновили 873 дворовые и 128 общественных территорий. В этом году работы продолжат.

Мария Гаврилова, заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «Все контракты заключены, финансирование работ осуществляется за счёт консолидированного бюджета. На семи объектах строители уже приступили к выполнению работ. Муниципальными контрактами утверждены сроки начала и завершения работ по каждому объекту, которые контролируются со стороны муниципалитета и министерства».

С 10 по 12 июня в Мурманской области проведут более 200 информационно-просветительских и культурно-досуговых мероприятий ко Дню России. Основные события развернутся в центре Мурманска. 12 июня состоится массовое гуляние. Зрители смогут посетить этническую выставку и интерактивные площадки с интеллектуальными играми, караоке, выставкой-продажей сувениров, а также школой диджеинга и игры на музыкальных инструментах. В сквере на улице Ленинградской сотрудники УФСИН продемонстрируют спецтехнику, угостят кашей, приготовленной на полевой кухне, выступят кинологи, сотрудники спецназа и роты почётного караула. Ключевым событием станет праздничный гала-концерт на площади Пять Углов. Там выступит Уральский русский народный хор из Екатеринбурга, мурманская группа «Колотый лёд» и творческие коллективы города.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «В библиотеках, музеях, домах и дворцах культуры будут проведены концерты, акции, флэшмобы, викторины, квизы, праздничные патриотические мероприятия, кинопоказы, познавательные программы для детей. В праздновании Дня России также задействованы молодёжные пространства «СОПКИ».

1100 социальных контрактов планируют заключить в этом году в Мурманской области. Это помощь государства по поиску работы, открытию собственного дела и преодолению сложной жизненной ситуации. Заключить контракт могут малообеспеченные семьи и одинокие граждане, чей доход не выше уровня прожиточного минимума, установленного в регионе. В рамках соцконтракта северяне смогут пройти оплачиваемую стажировку, получить до 30 тысяч рублей на обучение, до 350 тысяч рублей – на открытие своего дела. Выделенные средства можно направить на компенсацию расходов, связанных с постановкой на учёт в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, аренду помещения, приобретение основных средств и материально-производственных запасов.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «По состоянию на 1 мая уже заключено 393 соцконтракта. Наибольшее количество из них – на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Поддерживаем эту программу на региональном и федеральном уровне, на эти цели выделено порядка 286 млн рублей».

В числе форм помощи в рамках соцконтракта – единоразовая или ежемесячные выплаты; меры социальной поддержки и продуктовые наборы; психологическая помощь; профобучение или дополнительное образование через центры занятости населения.

К теме уборки территорий перешли члены правительства в завершении заседания. Как прозвучало, 3 тысячи кубометров мусора вывезли из муниципалитетов за неделю. В Мурманске ежедневно на линии выходят более 100 коммунальных машин. В дополнение к этой работе в регионе проводятся субботники. Например, в Оленегорске закончился месячник по санитарной уборке общественных территорий, в Апатитах убрано 13 территорий. Более 200 волонтёров очистили Териберку.