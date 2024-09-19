Готовимся к суровой зиме: в Мурманске, Заполярном и Никеле работает «Норвежская выставка» одежды

Зимой начнётся то, чего не было с 1772 года! Синоптики сказали, к чему готовиться россиянам и жителям севера, как справится с предстоящими погодными условиями.

Синоптики прогнозируют, что предстоящая зима может стать одной из самых аномальных за последние столетие. В ближайшие дни столбики термометров резко поползут вниз из-за надвигающегося с севера Баренцева моря циклона. А это значит, что сейчас самое время утепляться. Одновременно в Мурманске, Заполярном и Никеле работает «Норвежская выставка» одежды.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Нужно понимать, что на выставке представлены остатки одежды не только из закрывшихся магазинов, которые нашей компании удаётся выкупать после их закрытия, но мы ищем максимально разные возможности, чтобы привести новые коллекции, которых ещё нет в России по понятным причинам. Получается, что модели на выставке представлены эксклюзивно».

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «На выставке представлено много моделей именно из премиум сегмента, которые на данной неделе становятся доступны для нас с вами. Это куртки, которые в магазинах стоили «по космосу» – 70, 80 тысяч. Например, вот эта «Аляска» стоила 85 тысяч, а на выставке она представлена за 37900 рублей. Для этого качества - очень низкая цена, потому что здесь использованы высокотехнологичные материалы: это мембрана, это кукурузное волокно, которое теплее, чем пух перо. А за такую цену - это просто подарок».

На выставке представлены в основном норвежские вещи, но также есть верхняя одежда от производителей из Финляндии, Швеции и Канады. Кожаные и меховые изделия из Италии, Германии, Турции и Греции.

По 22 сентября включительно с 10 до 22 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Мурманске в ТЦ «Елан» на Кольском проспекте, 64 (1-й этаж, напротив магазина «Пятерочка»); в Заполярном по адресу: улица Мира, 6 (бывший магазин «Корона») и в Никеле по адресу: улица Бредова, 3 (напротив школы).

На правах рекламы.