Готовимся к весне вместе с «Нордической выставкой»

Демисезонная коллекция одежды из современной и классической кожи для мужчин и женщин, а также совершенная технология дублёнок представлена в Мурманске.

Мужские куртки и дублёнки европейских и североамериканских брендов – отличный выбор для нашей погоды. А модных женщин представленные модели не только согреют, но и подчеркнут их красоту.

Дарина Аскерова, менеджер «Нордической выставки»: «На выставке представлено более 100 моделей на демисезон и зиму для всей семьи. Размерный ряд у нас от 40 до 76. Сейчас у покупателей есть уникальная возможность приобрести качественную европейскую одежду по ценам в два, а то и три раза ниже от цен, которые были представлены в магазинах».

Данила Кочетков, менеджер «Нордической выставки»: «Сейчас большой популярностью пользуются женские демисезонные модели, сделанные из натуральной овчины. Здесь овчина в немного грубой обработке, но за счёт этого она выдерживает любые ветра. Также здесь представлены либо кожа, либо замша – они полностью непромокаемые и непродуваемые. Представлены в такой вариации и в таких вариациях с капюшоном. Все модели двухсторонние».

Покупатели:

- Вот себе пальтушку купила, которую отпаривают. Глаза разбежались. Большой выбор, молодцы.

- Да, я в первый раз. Рядом живу, а два дня не гуляла, зашла сегодня случайно. И удачно зашла.

Основной акцент сделан на весенне-осеннюю коллекцию кожаных курток и плащей немецкого и итальянского производства, облегченных пуховиков, пальто и дубленок. А также демисезонную и зимнюю обувь со скидкой до 70%.

Примерить на себя «последнее слово» мировых дизайнеров можно в торговом центр «Флагман» Мурманска - с 14 по 19 марта. А в городе Заполярном - с 15 по 19 марта.

На правах рекламы.