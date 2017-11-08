Готовимся платить за мусор

Куда направить многомилионный грант за успешную работу, когда заработает комплекс по обращению с отходами и активизация туристической деятельности в регионе – эти и другие вопросы обсуждали на оперативном совещании в правительстве региона. Заседание вела губернатора Марина Ковтун.

По предварительным итогам за 2016 год федеральной оценки темпов социально-экономического развития Мурманская область вошла в топ-10 субъектов с наилучшими результатами. Благодаря этому до конца года регион получит грант в размере 409 млн рублей. Об этом стало известно на правительственной комиссии в Москве, в которой приняла участие и губернатор Мурманской области. Напомним, в столице Марина Васильевна во время отчёта перед президентом. Владимиром Путиным выступила с инициативой о реализации программы «Арктический доктор»

- Я лишь хочу подчеркнуть, что Владимир Владимирович чётко обозначил личную поддержку нашего проекта «Арктический доктор», - сказала во время оперативного совещания Марина Ковтун.

На федеральном уровне последнее время неоднократно поднимали вопрос и о ликвидации мусора. Эта тема стала главной в повестке оперативного совещания в областном правительстве. Согласно действующего законодательства в регионах должны внедряться современные системы обращения с отходами. Сортировочный комплекс должен заработать и в Мурманске, открыть предприятие планируют в декабре, предпосылок к отсрочке его пуска пока нет.

- В настоящее время строительство всех запроектированных объектов ведётся по графику, - отметил Дмитрий Руусалеп, министр природных ресурсов и экологии Мурманской области. - В начале декабря планируется провести испытания оборудования и открытие мусоросортировочного комплекса. Следующий шаг – закрытие и рекультивация старых свалок.

На эти нужды муниципальным властям из бюджета области предоставят субсидии. Ежегодно правительство региона будет направлять на устранение последствий старого способа утилизации мусора свыше 20 миллионов рублей. При этом программа рекультивации рассчитана до 2020 года. Что же касается новой системы обращения с отходами, то профильному министерству ещё предстоит объявить конкурс и выбрать регионального оператора.

- С учётом того, что изначально будет выбираться региональный оператор, а потом он уже будет отбирать перевозчиков, то реализация всего проекта и новой системы по сбору коммунальных отходов намечается на конец марта-начало апреля следующего года, - сообщил Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области.

Но больше жителей региона беспокоит вопрос о росте цены за современные технологии. По словам властей, суммы в квитанциях вырасти, по крайней мере в первое время, не должны. Вряд ли новая схема утилизации отходов повлияет на поток гостей в область, но ещё одной из тем оперативного совещания стала тема открытия зимнего туристического сезона. Иностранцы едут в регион, чтобы увидеть северное сияние и берег Баренцева моря, а наши соотечественники ради впечатлений от горнолыжных трасс. По статистике из года в год число туристов только растёт, например, в 2016 году Кольский полуостров посетили более 330 тысяч человек.