Готовимся весной к летней ремонтной кампании

На лето в Мурманской области запланированы серьёзные ремонтные работы котельных в 24 муниципалитетах региона. Из областного бюджета выделят 4 миллиона рублей на развитие туризма в этом году. Эти вопросы рассмотрели на оперативном совещании, которое провёл первый заместитель губернатора региона Алексей Тюкавин.

Отопительный сезон в самом разгаре, однако, не за горами непродолжительное северное лето. А значит, краткосрочный период подготовки котельных к будущей зиме. Вопрос предстоящих ремонтов объектов теплоснабжения и их стоимость стал одним из основных оперативного совещания. «Все мы хорошо знаем, что сезон подготовки у нас короткий, как правило. Поэтому ко всем ремонтным работам, которые предстоят, необходимо заранее подготовиться», - отметил первый заместитель губернатора региона Алексей Тюкавин.

Как прозвучало вор время обсуждения, в региональном бюджете на 2019 год заложено свыше 91 млн рублей на софинансирование работ по капитальному ремонту инженерных сетей и объектов ЖКХ, находящихся в муниципальной собственности. На сегодняшний день 24 муниципальных образования имеют право на субсидирование из областного бюджета. Все заявки будут рассмотрены комиссией, созданной на базе министерства.

«До 7 марта по приказу министерства принимаются документы от муниципальных образований. До 25 марта комиссия, созданная министерством, рассмотрит все документы, - сообщил Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области. - После этого уже можно будет формировать техническую документацию для проведения аукциона».

В первую очередь одобрят те проекты, от которых зависит бесперебойность теплоснабжения. Кроме того, на протяжении длительного периода времени региональное Министерство энергетики и ЖКХ анализировало поломки и перебои в работе, возникавшие на котельных и на инженерных сетях. Согласно этим данным был составлен приблизительный план распределения денежных средств. Однако, как отметил Алексей Тюкавин, необходимо не просто планировать ремонт и выделять средства, а проводить капитальные ремонты объектов.

Вице-губернатор призвал глав муниципальных образований объективно формировать потребности в капитальном ремонте и направить их в профильное министерство.

Так же на оперативном совещании рассмотрели и другой финансовый вопрос. По итогам конкурсного отбора проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в регионе, 4 миллиона рублей из областного бюджета получат девять туристических компаний. С 2011 года поддержку получили 58 заявителей на общую сумму более 24 млн рублей. Объективно оценить результат позволяет статистика - поток гостей в Заполярье растёт.

Приём заявок для участия в конкурсе этого года проходил с 27 декабря по 7 февраля. Большинство всех заявок были так или иначе связаны с развитием туристического кластера «Хибины», меньше всего идей у конкурсантов было по развитию Печенгского и Кандалакшского районов и города Мурманска.

«По итогам заседания комиссии принято решение поддержать 9 проектов. 7 - в номинации «Инфраструктурные проекты». Они получат до 500 тысяч рублей и 2 проекта в номинации «Сопутствующее оборудование туристической деятельности», по которым будет выделяться по 300 тысяч рублей», - сообщил Дмитрий Филиппов, министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

На эти средства предприниматели организуют точки общественного питания, модернизируют гостиницы, обустроят новые достопримечательности. Все это не только положительно скажется на туристической привлекательности, но и позитивно отразиться, например, на рынке труда, ведь каждое новое предприятия - рабочие места для местных жителей.