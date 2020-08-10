Готовить будущие кадры помогут «Точки роста» и «Квантолабы»

После совещания у губернатора, на котором обсуждался ход строительных работ, связанных с нацпроектами по направлению «Образование», главы муниципалитетов региона усилили контроль за ходом строительства в школах «Точек роста» и «Квантолабов». К 1 сентября эти новые классы и лаборатории должны распахнуть свои двери.

В Александровске скоро отроют три «Точки роста». Это специально оборудованные в обычных школах центры, которые позволят внедрять новые методы обучения детей. Строят в большом ЗАТО и «Квантолаб» – мини технопарк муниципалитету помогают создавать специалисты 10-го СРЗ. Глава ЗАТО видит в этом большие профориентационные перспективы.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «На десятом судоремонтном заводе это большая перспектива, потому что мы говорим о той профориентации, которая у нас должна быть. Мы понимаем, что наши дети будут сюда приходить, смотреть, видеть, как работает завод, как работает лаборатория, какие возможности всё вместе это даёт».

Оборудование в классы промдизайна и робототехники приобретут за счёт федерального бюджета. Завод готовит все коммуникации и выполняет косметический ремонт помещений для занятий.

Евгений Зудин, генеральный директор АО «10 СРЗ»: «На сегодняшний день в сложившейся ситуации мы прекрасно понимаем, что кадры нужно растить с детства. Мы в принципе уже занимаемся этим не первый год и пришли к тому моменту, когда просто уже необходимо создавать учебные классы на своей территории».

В планах администрации ЗАТО Александровск задействовать в качестве наставников в «Квантолабе» действующий инженерный состав СРЗ. Занятия здесь начнутся, как и во всех «Точках роста», 1 сентября.