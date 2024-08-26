Готовность к новому учебному году в учреждениях образования и культуры большого ЗАТО проверили пожарные специалисты

В ЗАТО Александровск, как и в любом муниципалитете, одной из новых и довольно эффективных мер противопожарной безопасности стали профилактические визиты на социальных объектах.

Дымовые датчики, огнетушители, пожарные гидранты – всё должно быть в исправности и с не истёкшим сроком годности. Только в таком случае учреждение культуры или образования пройдёт плановую проверку специалистов Госпожнадзора.

Впрочем, очередной визит пожарных в Центр культуры города Полярного носит характер, скорее, информирующий. Развернули рукав и показали, как включать подачу воды, чтобы работники организации в случае опасности смогли, не дожидаясь спасателей, немедленно приступить к ликвидации возгорания.

Марина Данилова, заведующая отделом культурно-досуговой деятельности ГЦК «Север», г. Полярный: «Попробовали, как из него можно тушить, что может помочь в тушении пожара и близстоящим гаражам, спасти не только «Север», но и машины».

В листе профилактической беседы – своеобразном перечне того, о чём представители государственного пожарного надзора предупредили сотрудников организаций – вносятся и сведения о возможных нарушениях. Впрочем, даже в таком случае, ответственному ничего не грозит.

Маргарита Мариничева, государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №48 МЧС России» по пожарному надзору: «Стоит отметить, что по результатам профилактического визита не выдаётся предписание об устранении выявленных нарушений контролируемым лицам, они не привлекаются к ответственности, если нарушения всё же были выявлены».

Алексей Федонин, старший инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №48 МЧС России» по пожарному надзору: «Обращаем внимание руководителей на замечания, так как пожарная безопасность – это важно, тем более в образовательных объектах».

Обсуждают с сотрудниками и новшества в законодательной области, например, актуальные меры ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

Ольга Улиткина, директор Детской школы искусств, г. Полярный: «Для того, чтобы быть в курсе, важны профилактические визиты, потому что нам говорят об актуальных изменениях, предупреждают, чтобы мы были в курсе, и наши дети были в безопасности».

В рамках визитов организуют и семинары для сотрудников, инициаторами которых могут стать и сами руководители организаций. Ответы на все волнующие вопросы помогут в случае возникновения чрезвычайной ситуации действовать спокойно, но решительно, помочь уберечь от опасности свою жизнь и жизни других людей.