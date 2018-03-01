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День за днём с «Арктик-ТВ»01.03.18 19:30

Готовность перехода на ресурсную модель проверил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России

В Мурманскую область прибыл заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Хамит Мавлияров. Он провёл совещание с представителями строительной отрасли региона и проверил готовность региона к переходу на ресурсную модель определения сметной стоимости строительства.

Ресурсную модель определения сметной стоимости в стране планируется ввести с 30 сентября 2018 года. Нужна она для того, чтобы бюджетные заказчики выдерживали экономическую эффективность строительства. То есть, фактически, с её вводом обосновать завышенную смету дорогим кирпичом, привезённым с другого конца страны, не удастся, если рядом есть другой производитель стройматериала с ценами гораздо ниже. Чтобы облегчить работу, уже с конца сентября прошлого года в стране запущена федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве. Её задача - мониторинг стоимости ресурсов. Делается это для того, чтобы оптимизировать работу подрядчиков и не тратить лишние деньги госбюджета. С этой же целью Минстрой России с 2016 года формирует реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования.

- Целевая задача в том, чтобы эффективное проектное решение, технические решения, можно было повторять, - говорит  Хамит Мавлияров, заместитель министра строительства и ЖКХ России. - С одной стороны,  не тратить  на это время, а с другой,  не тратить  бюджетные средства, раз один раз уже на это потратились.  Для вашего региона, наверное, очень важно, поскольку я помню вашу городскую больницу, когда мы её смотрели в 2009-2010 годах. Там ведь тоже было очень много проблем. Если бы был проект повторного применения, то таких бы проблем у вас не было.

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