Готовность перехода на ресурсную модель проверил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России

В Мурманскую область прибыл заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Хамит Мавлияров. Он провёл совещание с представителями строительной отрасли региона и проверил готовность региона к переходу на ресурсную модель определения сметной стоимости строительства.

Ресурсную модель определения сметной стоимости в стране планируется ввести с 30 сентября 2018 года. Нужна она для того, чтобы бюджетные заказчики выдерживали экономическую эффективность строительства. То есть, фактически, с её вводом обосновать завышенную смету дорогим кирпичом, привезённым с другого конца страны, не удастся, если рядом есть другой производитель стройматериала с ценами гораздо ниже. Чтобы облегчить работу, уже с конца сентября прошлого года в стране запущена федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве. Её задача - мониторинг стоимости ресурсов. Делается это для того, чтобы оптимизировать работу подрядчиков и не тратить лишние деньги госбюджета. С этой же целью Минстрой России с 2016 года формирует реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования.

- Целевая задача в том, чтобы эффективное проектное решение, технические решения, можно было повторять, - говорит Хамит Мавлияров, заместитель министра строительства и ЖКХ России. - С одной стороны, не тратить на это время, а с другой, не тратить бюджетные средства, раз один раз уже на это потратились. Для вашего региона, наверное, очень важно, поскольку я помню вашу городскую больницу, когда мы её смотрели в 2009-2010 годах. Там ведь тоже было очень много проблем. Если бы был проект повторного применения, то таких бы проблем у вас не было.