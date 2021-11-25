Готовьте «шубу», сельди будет много!

В Мурманском рыбном морском порту разгружают судно с рекордным объёмом этой рыбы.

Рыбы много не бывает. Тем более, когда дело касается портового города. Багамское судно-рефрижератор «Green Austevoll» («Грин Аустволл») доставил в рыбный порт Мурманска рекордный в этом году груз сельди - почти 5 тысяч тонн.

Сельдь была добыта у берегов Северной Америки калининградскими траулерами. В районе Фарерских островов её перегрузили на транспорт и доставили в Мурманск. 4700 тонн этой рыбы привёз к нам багамский рефрижератор «Green Austevoll». Такой объёмный груз сельди стал рекордным за последние несколько лет.

Эдуард Малашенков, начальник перегрузочного комплекса Мурманского морского рыбного порта: «Впервые за долгое время такой объём сельди. На следующей неделе мы ждём ещё два судна».

Выгрузка с судна уже идёт и должна завершиться в субботу. Одновременно работают две бригады докеров и два портальных крана.

Но на этом хорошие новости у портовиков не заканчиваются. Впереди начало мойвенной путины.

Эдуард Малашенков, начальник перегрузочного комплекса Мурманского морского рыбного порта: «На носу мойвенная путина - долгожданная, которая в феврале начнётся. Порядка 28 тысяч тонн мойвы будет выгружено. Так что в Мурманске будет и мойва, и сельдь».

Также в мурманский рыбный порт в ближайшие дни зайдут суда с грузами рыб донных пород – треской, пикшей, палтусом, окунем и зубаткой. Однако портовики отмечают, что по сравнению с прошлыми годами уменьшилась добыча креветок.