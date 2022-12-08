Готовьтесь к празднику заранее! Новогодняя ярмарка в павильоне «МурманЭКСПО» открылась

На ярмарке будут представлены украшения, подарки и сувениры, одежда и аксессуары, товары для красоты и здоровья, мясные и рыбные деликатесы, сыры, соленья, сладости и многое другое!