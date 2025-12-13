Готовы жить в модуле под водой и пытаемся добавлять отходы в бетон – человечество в постоянном поиске

Южнокорейские учёные объявили, что их исследование может изменить гипотезу, которая была принята в течение десятилетий: наша Вселенная ускоренно расширяется. Согласно их выводам, признаков ускорения может не быть, а тёмная энергия может меняться со временем.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Анастасия Кочурова.

Американская компания «DEEP» представила первый прототип подводного жилого модуля «Vanguard». В нём учёные смогут неделями работать под водой, проводить исследования и тренировки без необходимости всплывать на поверхность.

Венгерская компания «Makropa» разработала бетон, в котором часть щебня заменена отходами – пластиком, пеной и стеклом. Разработчики утверждают, что новая технология позволит использовать трудно перерабатываемые материалы и сократить объёмы мусора, отправляемого на свалки и в печи для сжигания.

Австралийские инженеры создали паукообразного робота. Его задача – произвести революцию в строительстве. Каким образом, давайте узнаем.

В Австралии расширяют программу, позволяющую тяжело больным ученикам присутствовать на уроках через телероботов. После трёхлетних испытаний в школах Тасмании проект получил финансирование.

В московском метро поставили акустические кабины. В них можно уединиться, чтобы поработать или поговорить по телефону.

Сообщество художников-аутистов в Великобритании добивается успеха в творчестве. Их картины стали покупать на выставках. Студия даже получила крупный заказ.

Сообщество художников в Кении вдохновляет молодое поколение развивать свои способности. Проект также помогает детям и подросткам избежать плохих компаний на улицах.

Редкий гость поселился в Гранд-канале в Венеции. Там каждый день видят играющего дельфина. Он плавает среди водного транспорта и не боится ни шума, ни людей.

В Сиднее для защиты крупнейшей местной популяции коал открыли новый национальный парк «УорранмАдха». Также запланировано расширение территории. Но на фоне застройки и болезней животным по-прежнему угрожает вымирание.

Греческие фермеры нашли применение дроблёному рису, которое приносит немалый доход. Какой, давайте узнаем.

Южнокорейские учёные объявили, что их исследование может изменить гипотезу, которая была принята в течение десятилетий: наша Вселенная ускоренно расширяется. Согласно их выводам, признаков ускорения может не быть, а тёмная энергия может меняться со временем.