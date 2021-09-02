ГОУП «Мурманск водоканал» помог обеспечить водой дома и земельные участки многодетных семей в Кольском районе

Всё больше участков в регионе получают водоснабжение качественно и своевременно. Так, например, в Кольском районе на территории, где строят дома для многодетных семей, появился новый трубопровод.

На Комсомольской горке в Кольском районе в рамках госпрограммы строят дома для многодетных семей. Здесь работы ведут и специалисты ГОУП «Мурманскводоканал». Только весной был заключен контракт, а всё уже практически готово. На территории появился новый трубопровод и две колонки. Правда, пока они не подключены.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Потому что у нас здесь до сих пор нет ни одного жилого дома, который фактически введён в эксплуатацию. Мы не можем обеспечить разбор. У нас на сегодняшний день построено несколько километров сетей по Комсомольской горке, но они все пустые. Причина, потому что вода там протухнет через несколько дней стояния в трубах, в лучшем случае. В худшем, она ещё и замёрзнет».

Как только жильцы поселятся в дома, вода появится. Им необходимо будет лишь подключиться к сетям водоканала.

Схожая ситуация и на соседнем участке. Но здесь уже живут многодетные семьи, которые пока вынуждены носить воду в дома из родников. Руководство ГОУП «Мурманскводоканал» приняло решение за свой счёт построить трубопровод, расширив сети.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Мы имеем право развивать свою сеть сами, если видим клиентов, которые будут потреблять воду. Это нам нужно».

Местные жители такому скорому и лёгкому решению вопроса довольны. В прошлое уйдут уже поднадоевшие походы за водой.

Александра Турова, многодетная мать: «Спасибо большое администрации, губернатору. Огромное и искреннее спасибо водоканалу мурманскому».

Предположительно, вода поступит в дома уже в ноябре. Таким образом, водоканал присоединил к сетям 36 участков многодетных семей.

Андрей Малхасян, глава Кольского района: «Было сделано абсолютно верно, что участки были предоставлены многодетным семьям. Это даёт возможность в черте города, в непосредственной близости к Мурманску построить дома и жить в комфорте. А если кто-то не хочет строить, то у него есть возможность пополнить своё финансовое положение путем продажи этого земельного участка».

Александр Лихолат, глава администрации Кольского района: «Мы проектируем дорожную инфраструктуру. Проходит проект госэкспертизу. Мы подвели электроснабжение к этому большому микрорайону. И сегодня огромнейшая работа специалистов ГОУП «Мурманскводоканал» проводится по централизованному водоснабжению. Это третий контракт мы заключаем, который успешно исполнен с опережением на 2,5 месяца».

Всего в Кольском районе на безвозмездной основе для многодетных семей был выделен 181 участок.