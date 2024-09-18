ГОУП «Мурманскводоканал» предупреждает о мошенниках, которые представляются сотрудниками предприятия

Жители Кировска и Апатитов уже столкнулись с попытками обмана. Злоумышленники звонят северянам и убеждают их бесплатно заменить счётчики на горячей и холодной воде в квартирах.

При этом собственников просят предоставить персональные данные, в том числе связанные с финансовыми организациями.

Артём Кузьмин, начальник отдела по связям с общественностью ГОУП «Мурманскводоканал»: «На самом деле, «Мурманскводоканал» таких услуг не оказывает. Если вам звонят с таким предложением, то, скорее всего, это мошенники. При этом люди просят сообщить им ваши персональные данные. Ни в коем случае эти данные не сообщайте. Водосчётчики вы можете поменять самостоятельно или обратившись в специализированную организацию».