ГОУП «Мурманскводоканал» продолжает модернизацию предприятия

Шагая в ногу со временем, здесь обновляют технику и систему работы.

О том, что идёт обновление техники в водоканале, можно увидеть на улицах города – автомобили и спецтехника аварийной службы. Новые машины полноприводные, комфортные и оснащены всем необходимым. Раньше старые УАЗы часто ломались, что тормозило и усложняло процесс работы. Теперь специалисты отправляются на вызовы оперативно.

Иван Агафелов, начальник цеха автотранспорта и механизмов ГОУП «Мурманскводоканал»: «Техника новая, надежная. По сравнению со старым автопарком - земля и небо. Старые машины день ездят – два на ремонте стоят. А здесь у нас люди машину получили и ездят. Обслуживаем своевременно, проводим ТО, голова не болит. Минимум затрат на топливо, на запчасти».

Но не только поездки на вызовы проходят согласно современным требованиям. Предрейсовые осмотры водителей водоканала теперь проводятся новой системой «Медпоинт24». Садясь за компьютер, сотрудник вводит свои данные, выполняет медицинский осмотр и получает талон с доступом на поездку. Всё быстро, человеческий фактор при таком осмотре вовсе исключён.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Всё, что делается сегодня с водоканалом, все инновации, которые происходят, это всё делается для жителей города Мурманска и Мурманской области. Это делается, чтобы полноприводные машины могли быстро прибыть к месту аварии, обеспечить людей водой и устранить течь канализации, из-за которой затапливаются подвалы. И естественно, это делается не для того, чтобы просто покататься на красивых машинках, а чтобы обеспечить соответствующие условия труда персоналу».

Также в ходе визита на предприятие губернатор осмотрел ремонтные мастерские водоканала, диспетчерскую и столовую для сотрудников. Глава региона высоко оценил усилия руководства предприятия по модернизации материально-технической базы.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Принципиально важно, чтобы водоканал» становился всё современнее, чтобы не только новое оборудование было, но и те места, униформа, в которой люди работают, а в жкх работают, действительно, героические люди, чтобы это соответствовало ХХI веку, современным технологиям. И я вижу, что с точки зрения показателей аварийности, с точки зрения повышения экономической эффективности водоканала, что ситуация у нас серьёзно меняется».

В этом году в планах «Мурманскводоканала» - завершить реконструкцию водозаборных сооружений на реке Большая Лавна, внедрить автоматизированную систему контроля качества воды и ввести ещё ряд инноваций. Главным результатом ожидается существенное сокращение эксплуатационных затрат предприятия.