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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.05.22 19:30

ГОУП «Мурманскводоканал» продолжает обновление автопарка в рамках плана по развитию предприятия

Теперь в составе учреждения имеются не только современные легковушки «Рено» и микроавтобусы «Форд», апгрейд получила и спецтехника.

Артём Кузьмин, пресс-секретарь ГОУП «Мурманскводоканал»: «У нас есть автомобиль «Форд», укомплектованный под аварийную бригаду, который оснащён специальным слесарным инструментом. Есть автомобили «Форд», которые работают непосредственно в текущих работах, например, при замене какого-то трубопровода. Автомобиль «Урал» позволяет нам копать широкие и длинные траншеи».

Новенький «Урал»- только с конвейера - имеет всё необходимое, даже кондиционер. Оборудование, установленное на экскаватор, позволяет выполнять примерно в 2 раза больший объём работ, по сравнению с предшественниками. Проведя осмотр обновлённого автопарка, заместитель министра энергетики региона не выявил никаких нарушений, подчеркнув полную готовность предприятия к практически любым рабочим неожиданностям. Водоканал, по словам специалистов, одно из самых оснащённых предприятий нашего региона.

Сергей Лупанский, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Водоканал у нас лидер! Основная техника, основные закупки по технике – всё у них, они молодцы в этом плане, стараются, стремятся к лучшему, повышают качество своей работы».

По словам представителей ГОУП «Мурмаскнодоканал», помимо своих основных задач передовая техника хорошо работает на имидж организации. Однако самое главное, «новое железо» неплохо привлекает на работу молодые кадры. По словам экспертов, несмотря на дефицит, с запчастями у предприятия проблем нет.

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Последние комментарии

Анна
30.04.22 09:04
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Д.О Вернер
29.04.22 13:36
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катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
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