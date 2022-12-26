ГОУП «Мурманскводоканал» продолжает обновлять автопарк спецтехники

В цех города Апатиты пришла новая техника. Три автомобиля станут незаменимыми помощниками на предприятии ГОУП «Мурманскводоканала». Современная техника с новейшим оборудованием поможет оперативно устранять аварии на сетях.

Автопарк «Мурманскводоканала» в Апатитах и Кировске пополнили тремя новыми автомобилями. Два из них для оперативно-выездных бригад - грузовой и грузопассажирский. А третий - современная комбинированная машина. Она предназначена для обслуживания канализационных сетей и устранения всевозможных засоров.

Геннадий Шанин, начальник южного направления ГОУП «Мурманскводоканал»: «Аналогичные две машины уже не первый год эксплуатируются в областном центре. Самые лучшие рекомендации и отзывы об их работе. Поэтому нет сомнений, что и на площадке наших городов в Апатитско-кировском районе, при необходимости и в Умбе, машина послужит хорошую службу при обслуживании сетей».

Водитель Александр работает на предприятии с 1992 года. Он сам пригнал эту машину в Апатиты из Мурманска. Признаётся, что техника очень качественная. Насосы здесь мощные, есть даже дополнительный для перекачивания жидкости.

Александр Смирнов, водитель: «Для этого присутствует насос высокого давления. Подается вода под высоким давлением на гидродинамический снаряд, а он под струями воды движется сам по трубе и размывает засор. И тут она откачивает эти стоки в себя - утилизирует всё».

Специалистов уже обучили работе на новой спецтехнике. Совсем скоро автомобили отправятся на вызовы для устранения аварий и неполадок.