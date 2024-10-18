ГОУП «Мурманскводоканал» расторг договорные отношения с Единым расчётным центром

Причиной отказа стали периодические ошибки в квитанциях и закрытия офисов организации. Теперь водоканал сам занимается выпуском расчётных документов за водоснабжение и водоотведение и просит жителей региона быть внимательными.

Ведь в этом случае всё прошло не совсем гладко. От ЕРЦ была направлена в учреждение некорректная база данных и сейчас в начислениях могут быть ошибки. Но волноваться и переживать из-за больших сумм в квитанциях не стоит.

Артём Кузьмин, начальник отдела по связям с общественностью ГОУП «Мурманскводоканал»: «Населению нужно в данный момент оплачивать квитанции, которые приходили за прошлый месяц. Важно понимать, что никакие пени и штрафы в ближайшие три месяца начислены не будут. Все офисы работают в штатном режиме. Обращаться и передавать показания можно по телефонам, которые мы указываем. Также можно обратиться по телефону «горячей линии», если вдруг возникают вопросы. Корректировка показаний будет сделана в течение ближайшего месяца и через месяц люди получат достоверные квитанции».

«Мурманскводоканал» планирует запуск цифровых-квитанций, чтобы люди получали их на электронную почту, а также разрабатывает приложение, с помощью которого можно будет взаимодействовать с предприятием.

Все подробности можно отслеживать через чат-бот в телеграм-канале.