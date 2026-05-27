ГОУП «Мурманскводоканал» выполнил масштабную задачу по обеспечению чистой водой населённых пунктов западного берега Кольского залива

Сейчас к ним добавился и посёлок Шонгуй. Его подключили к централизованной системе водоснабжения Мурманска, проложив новый водовод. Теперь вода проходит полную очистку на головных сооружениях, её качество заметно улучшилось.

Ранее жителям посёлка Шонгуй поступала вода из реки Кола, которая подвергалась только хлорированию. Главной проблемой была её цветность в период весенних паводков - вода оставалась безопасной для употребления, но не соответствовала другим нормативам.

В 2025 году специалисты ГОУП «Мурманскводоканал» проложили 7 км нового водовода от Кильдинстроя до Шонгуя. Трубы из пластика - устойчивые к коррозии. Пусконаладочные работы завершились этой весной.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «На сегодняшний день вода приходит в посёлки Зверосовхоз, Кильдинстрой и Шонгуй. Эта вода надлежащего качества, она поступает из сооружений водоподготовки».

Сейчас вода из реки сначала идёт на головные очистные сооружения в п. Молочный, где проходит механическую, физико-химическую очистку и дезинфекцию. А уже оттуда - чистая и прозрачная поступает в Шонгуй.

Для надёжной подачи воды в посёлке силами «Мурманскводоканала» смонтирован узел регулировки давления с полной автоматикой. Также работает резервуар чистой воды, который поддерживает систему в случае аварийной ситуации.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Оборудование работает в автоматическом режиме, передача данных осуществляется через средства связи. За ними следят специалисты. В случае аварийной ситуации, поступает сигнал на пульт диспетчера в Мурманске».

На данный момент все распределительные сети промыты. Сотрудники лаборатории «Мурманскводоканала» ведут постоянный мониторинг за качеством воды, нареканий по нему больше нет.

Дмитрий Бордиян, сотрудник лаборатории ГОУП «Мурманскводоканал»: «После подключения к центральному водоснабжению производится постоянный мониторинг воды. Наблюдаем улучшения параметров по органолептике, цветности».

Вопрос качества воды остаётся на контроле регионального Роспотребнадзора. Эксперты взяли первые пробы после прокладки нового водовода.

Василий Кругликов, лаборант Центра гигиены и эпидемиологии г. Мурманска: «Мы отобрали пробу воды из распределительной сети на показатели органолептики, санитарно-химические показатели, микробиологические. Это позволит оценить наличие микроорганизмов, попадают ли они в пределы допустимого или нет».

В Центре гигиены и эпидемиологии Мурманска проведут лабораторный анализ, чтобы убедиться в соответствии всем нормативам.