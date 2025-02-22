Говорили о демографии, судили за госизмену, начали строить жилой комплекс «Кольские Огни», а искусственный интеллект помогает в борьбе с преступностью – пёстрая неделя февраля

Возвращение к традициям. По всей стране среди школьников снова набирает популярность советская военно-патриотическая игра «Зарница». О том, как это прошло в Заозерске, в нашем сюжете.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Екатерина Ефремова, артистка Мурманской областной филармонии, Валерия Сецкая, студентка колледжа искусств, и Алёна Лебедева, автор проекта «Территория любви».

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Актуальный для всей страны вопрос демографии обсудили в рамках круглого стола. Участие в нём приняли сенатор Российской Федерации от Мурманской области Елена Дягилева и министр труда и социального развития Сергей Мякишев. Также в обсуждении участвовали эксперты из фабрики демографических идей.

Возвращение к традициям. По всей стране среди школьников снова набирает популярность советская военно-патриотическая игра «Зарница». О том, как это прошло в Заозерске, в нашем сюжете.

Жителя Мурманска осудили за госизмену. Мужчина ещё в 2022 году вышел на связь со службой безопасности Украины и выразил готовность участвовать в боевых действиях на территории этой страны против Вооружённых Сил России. Тогда молодому человеку, который встал на путь предательства Родины, было объявлено официальное предостережение. Однако, он не отказался от своих намерений. Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о выполнении подозреваемым заданий, направленных на нанесение ущерба нашей стране. На основании этих данных он был задержан и решением Мурманского областного суда признан виновным в государственной измене. Назначенное наказание – лишение свободы сроком на 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Воскресную службу в храме Николая чудотворца города воинской славы возглавил Владыка Тарасий. Архиерейские службы – это важное событие для прихожан, тем более что прошла она накануне начала Великого Поста. Кроме того, епископ Североморский и Умский вручил икону «Свято Крестовская» Богородица, которая до 23 февраля будет находиться в храме Полярного.

В Коле началась разработка котлована под жилой комплекс «Кольские Огни». Девелопер завершил подготовку всей необходимой документации и получил разрешение на строительство первой и второй очередей. Инвестиции в проект составят 9 млрд рублей. Первая очередь из пяти домов от 9 до 14 этажей планируется к сдаче в 2027 году. Всего застройщик рассчитывает возвести в Коле почти 90000 м² жилья. Это квартиры доступные к покупке по программе «Арктическая ипотека» под 2%. Правительство региона со своей стороны предоставило компании земельный участок и налоговые льготы резидента АЗРФ и взяло обязательство обеспечить в микрорайоне необходимую инженерную инфраструктуру.

Встречи, где люди могут общаться и заряжаться положительными эмоциями, очень важны. Особенное значение это имеет для родителей, воспитывающих ребят с ограниченными возможностями здоровья. Традиционная встреча участников общественной организации «Дети-Ангелы Мурмана» состоялась в парке «Северное Сияние».

Аттестационные зачеты сдали спасатели 48 специального управления: в ЗАТО Александровск прошли проверку знаний и умений больше 60 сотрудников МЧС.

Искусственный интеллект в борьбе с преступностью. Презентация нового оборудования состоялась в экспертно-криминалистическом центре УМВД Мурманской области. Подробности в нашем сюжете.

Что такое цифровая гигиена и как её соблюдать? О таком термине знает далеко не каждый взрослый, не говоря уже о детях. Как правильно её соблюдать рассказали юным мурманчанам специалисты в этой сфере на мастер-классе по кибербезопасности в Центре дополнительного образования «Лапландия».

Будущие журналисты во время аудиоэкскурсии «Город, который не сгорел» узнали многое о самых страшных днях в истории Мурманска в годы Великой Отечественной войны.

Авиаторы Северного флота показали авиационную и специальную технику детям участников СВО и юнармейцам на аэродроме.

В Мурманске в рамках акции «День юного специалиста» для учащихся медицинского класса города Гаджиево провели выездное профориентационное занятие.

Всех манит жизнь в больших городах, из-за чего маленькие деревни, которые столетиями были домами для разных поколений семей, начинают исчезать. Обратить внимание на эту проблему пытаются не первый год. И один из таких способов – творчество. Например, в Мурманске открыли выставку картин «Сторона ль моя, сторонка».

Мурманские отоларингологи проводят уникальные для нашего региона операции.

Мурманский областной театр кукол показал премьеру спектакля «Олень с золотыми рогами». Постановка рассказывает о простых истинах, которые испокон веков передаются из поколения в поколение через мифы и легенды.

Пианист-виртуоз, композитор, народный артист России и руководитель оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз» Сергей Жилин вновь ищет таланты по всей стране. С проектом «Лаборатория роста. Джаз-Регион» он побывал и в столице Арктики. Подробнее, в нашем сюжете.