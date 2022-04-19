23 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 1 человек умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (13), Кандалакшском районе (3) и Мончегорске (2).

Несмотря на относительную стабилизацию эпидситуации в России, говорить о завершении пандемии коронавируса пока не приходится, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Коронавирус остаётся значимой угрозой для жизни и здоровья граждан, особенно тех, кто относится к группам риска, отметила глава ведомства Анна Попова.

По данным Роспотребнадзора, среди подтвержденных случаев коронавируса 97,5% приходится на «омикрон», 0,5% - на «дельту», 2% на прочие недоминирующие варианты.

Руководителям управлений Роспотребнадзора по регионам поручено совместно с органами власти регионов держать на контроле ситуацию по противодействию коронавирусу и принимать необходимые меры в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.