19 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (10), Кандалакшском районе (3) и Мончегорске (1).

В России полный курс вакцинации от коронавируса пройден более 86 млн раз, вакцинация первым компонентом - более 90 млн раз. При этом уровень коллективного иммунитета снизился за последнюю неделю с 45 до 43%, сообщил оперативный штаб.

Полное исчезновение коронавируса маловероятно, скорее всего, он останется навсегда и периодически будет вызывать новые волны заболеваемости, заявил РИА «Новости» руководитель научной группы разработки новых методов диагностики Центра эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что, несмотря на относительную стабилизацию эпидситуации в России, говорить о завершении пандемии коронавируса пока не приходится. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что коронавирус остаётся значимой угрозой для жизни и здоровья граждан, особенно тех, кто относится к группам риска.