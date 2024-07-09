Говорите, чтобы вас слышали

Молодая мурманская журналист Валерия Антоненко решила помочь северянам в этой непростом деле. И теперь проводит занятия по постановке голоса.

Валерия Антоненко в детстве была скромной девочкой, но внутри неё всегда жила личность творческая и активная. Чтобы раскрыть свой потенциал Лера решила, что надо стать журналистом. Поэтому повзрослев, без тени сомнений поступила на журфак. И успешно окончив его, отправилась работать на один из мурманских телеканалов. За 3,5 года девушка работала корреспондентом, вела новостные эфиры, в том числе прямые.

Валерия Антоненко, журналист, тренер по голосу: «Я стала просить сложные съёмки. Отправьте меня на производство, чтобы разобраться. И да, мне дали место, взяли на полставки, чтобы посмотреть, как я буду себя чувствовать и потом, через несколько месяцев, перевели на полную ставку. И я уже чувствовала себя комфортно. Хотя сначала с незнакомыми людьми было сложно. Задавать вопросы, ориентироваться сразу же, что-то у них спрашивать. Особенно с депутатами, которых нужно знать, а я ещё тогда никого не знала. Конечно, приходилось много информации искать, держать в голове, много смотреть, по интернету шерудить, узнавать и читать».

Набравшись опыта Валерия поняла, что может помочь другим людям раскрыть свой потенциал, по крайней мере, голосовой. Путь начался в соцсетях. Журналист выкладывала истории с работы, где показывала, как готовится к съёмкам, эфирам. Контент стал популярен, подписчики начали просить реальные, а не виртуальные занятия. Вновь набравшись смелости, Лера разработала свой тренинг.

Валерия Антоненко, журналист, тренер по голосу: «Начинаем мы с дыхания, с упражнений на тело, которые помогут нам расслабиться и снять дрожь, волнение. Дальше мы приступаем к голосу. Тренинг идёт два часа, а в конце мы работаем с эмоциями. Эмоции – это тоже очень важно, потому что всегда, когда мы презентуем себя, это равно уверенности. Прежде чем идти и кому-то и что-то рассказывать о себе или продавать, особенно, нужно сначала продать себе себя. Когда мы не понимаем, что из себя представляем, что умеем, какой у нас опыт, что мы действительно можем дать, то и человек вам не поверит».

Лера признается, что занятия организует не для смены деятельности или ради больших заработков. Девушка хочет научить людей слышать свой голос, чтобы они могли донести его звучание до окружающих.

Валерия Антоненко, журналист, тренер по голосу: «Я хочу донести до людей то, что не нужно сравнивать себя с другими, нужно сравнивать себя с собой и нарабатывать свой опыт. И как раз вкладываться в эти навыки. Потому что люди, которые говорят, что умеют столько всего, но не знают, как об этом рассказать другим, как им стать полезным. И человек начинает больше вкладываться в навык, который он умеет. Это хорошо. Но он думает, если будет ещё более профессионален, то на него обратят внимание. Нет. И он не понимает, почему идут к конкурентам, которые, например, работают меньше по времени или сервис чуть хуже. Потому что они умеют презентовать себя, а ты не можешь говорить о себе».

Лера признается, что к каждому занятию обновляет сценарий тренинга. Это ведь не только дело техники, но и творчество. Поддержку в начинаниях ей оказывают близкие люди и коллеги. Возможно, через какое-то время молодая журналист вырастит в нашем городе много людей готовых громко заявлять о себе.