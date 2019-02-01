Грабитель, отнявший у старушки кошелёк, задержан по горячим следам

В Кольском районе полицейскими по горячим следам раскрыт грабёж.

В полицию Кольского района обратилась 81-летняя жительница, которая рассказала, что на неё в подъезде напал неизвестный мужчина и похитил кошелёк с деньгами, после чего он скрылся с места преступления. Несмотря на перенесенный стресс, потерпевшая смогла описать приметы нападавшего.

Приметы грабителя были переданы дежурным экипажам, патрулирующим район. Спустя непродолжительное время подозреваемого задержали. Им оказался ранее несудимый и неработающий житель Мурманска.

Мужчина следил за старушкой в магазине, где и увидел у неё в руках сумку с кошельком. Он проследовал за ней, а когда она вошла в подъезд своего дома, злоумышленник, угрожая пожилой женщине расправой, забрал кошелёк с деньгами.

- По данному факту дознавателем ОМВД России по Кольскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК России (грабёж). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет, - комментирует Филиппова Валерия, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области.