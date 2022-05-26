Грация и пластика - гимнастки Мурманской области приняли участие в мастер-классе по художественной гимнастике от заслуженного тренера России

Около 110 спортсменок из Мурманска, Кандалакши, Оленегорска, Кировска, Гаджиево и других городов области собрались на гимнастическом ковре для участия в мастер-классе заслуженного тренера России Ольги Царевой. Организатором встречи выступила Федерация художественной гимнастики Мурманской области.

Наталья Найденова, президент Федерации по художественной гимнастики в Мурманской области: «Мы должны продвигать данный вид спорта в нашем субъекте, мы прикладываем максимум усилий, привлекая прекрасных специалистов, чтобы мы могли поднять уровень подготовки спортсменов в нашем городе».

С мастер-классом в Мурманск Ольга Царева приехала впервые. Главная задача - поделиться опытом и повысить уровень гимнасток.

Ольга Царева, заслуженный тренер России: «Основные моментами мастер-класса - сегодня был разбор новых элементов по новым правилам, которые с недавнего времени действуют в России, разучивали различные элементы, которые будут повышать стоимость упражнений, что, естественно, будет позволять набирать большие баллов на соревнованиях».

Ольга Царева побывала в разных городах России и отметила, что мурманчанки с большим желанием работают на площадке и учатся новому. Одна из спортсменок Мария Шкулий занимается художественной гимнастикой с 3,5 лет. Она из Мурманска, принимает участие в выездных соревнованиях, нередко занимает призовые места.

Мария Шкулий, гимнастка: «Мне очень интересно узнать, что-то новое, возможно, добавить это в свою программу. Я очень благодарна президенту Федерации за такую возможность».

Встречи с приезжими тренерами создают новый импульс для развития спорта, считают специалисты. Популярнее направление сделает и капитальный ремонт школы на ул.Копытова, в которой занимаются гимнастки. Обновление планируют начать в ближайшем будущем.