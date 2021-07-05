Грация, красота и обаяние – всем этим обладали девушки, участвующие в конкурсе «Мисс и Миссис Великая Русь»

Первый этап конкурса прошёл в Мурманске 7 марта. Вырвалась вперед и получила титул «Королева Великой Руси» Екатерина Лобанова. Совсем скоро она поедет представлять нашу область в финале конкурса в Санкт-Петербурге.

Яркая, энергичная, всегда полна энтузиазма, любит путешествовать, развиваться и всегда идёт к поставленной цели – именно такое описание дают Екатерине Лобановой, победительнице конкурса «Мисс и Миссис Великая Русь» в Мурманске. На сцене Кольского районного Центра культуры 7 марта она блистала ярче всех. Признаётся, что принять участие в конкурсе решила совершенно неожиданно.

Екатерина Лобанова, финалистка конкурса «Мисс и Миссис Великая Русь» в Мурманске: «В мурманский конкурс я пришла совершенно случайно. Увидела пост, у меня была сила, энергия, чтобы участвовать, решила попробовать и победила. Во Всероссийском этапе можно было и не ехать – это моя личная инициатива, потому что это интересно, когда ты в это вступаешь, тебе уже хочется дальше и дальше, и дальше участвовать, развиваться».

Совсем скоро Екатерина уезжает в долгожданный отпуск и надеется вовремя закончить съёмки своего «Домашнего задания». Его суть заключается в том, что каждая участница конкурса придумывает свою оригинальную идею, чтобы удивить судей: кто-то садится на шпагат, кто-то поёт и танцует, а наша северная красавица решила снять клип.

Екатерина Лобанова, финалистка конкурса «Мисс и Миссис Великая Русь» в Мурманске «Мы решили взять песню, переделать её на мурманский лад. Это песня «Якутяночка моя», мы переделали её под «Мурманчаночка моя», а клип будет сниматься в знаменательных местах Мурманска».

В Санкт-Петербург наша финалистка прибудет уже 2 августа. На протяжении недели она вместе с другими участницами будет готовиться к масштабному состязанию, которое состоится 8 августа. Нашу северную королеву не заметить будет сложно, ведь на шествии Екатерина будет нести флаг Мурманской области.