График движения троллейбусов и автобуса подправили

Наталья Сначала довели мужика до белого каления, а теперь оказывается он ещё и виноват. Стресс, видите ли у медработников случился, пальцы от страха лизали, бедненькие. Стояли специально глумились над парнем. Комментарий к новости: Охранника уволили после скандала в больнице

Анжелика Почему этого гражданина не направят на судмедэкспертизу , если он опасен в своем поведении не только животным , но и людям ! По закону , принятому с 2020 года он должен иметь статью . Почему этот нел Комментарий к новости: Труп собаки - акт устрашения соседей и зоозащитников