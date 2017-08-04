Граната в квартире напугала мурманчан и всполошила тревожные службы города

Подъезд одного из мурманских домов сегодня эвакуировали из-за угрозы взрыва. Очевидцы сообщили полицейским, что в одной из квартир находится предмет, похожий на гранату. Полицейские проверили сообщение. Жертв и разрушений удалось избежать.

- К нам поступила информация от жильцов дома о том, что в квартире по улице Достоевского, 27 обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство, - рассказал Андрей Кудинов, ответственный от руководства отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску. - Были эвакуированы люди из этого подъезда, проведена проверка.

Гранату в квартиру жилого дома, как оказалось, принесли сами жильцы. Они обнаружили боеприпас в районе Западной Лицы и решили забрать его с собой. Из квартиры гранату аккуратно изъял взрывотехник ОМОНа. Как оказалось, снаряд опасности не представлял - в нём не было взрывателя.

Тем не менее, ситуация могла закончиться для любителей опасных находок плачевно. Полицейские напоминают, что при обнаружении предметов, похожих на боеприпасы, ни в коем случае не надо трогать их руками и уж тем более нести домой. Сдетонировать старый снаряд может в любой момент. О таких находках необходимо сразу же сообщать в полицию.