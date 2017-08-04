ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Мужчины циники и меркантильные женщины, или Проблемы семейного «трудоустройства»Банкиры отмечают рост спроса на валюту
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»04.08.17 19:30

Граната в квартире напугала мурманчан и всполошила тревожные службы города

Подъезд одного из мурманских домов сегодня эвакуировали из-за угрозы взрыва. Очевидцы сообщили полицейским, что в одной из квартир находится предмет, похожий на гранату. Полицейские проверили сообщение. Жертв и разрушений удалось избежать.

- К нам поступила информация от жильцов дома о том, что в квартире по улице Достоевского, 27 обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство, - рассказал Андрей Кудинов, ответственный от руководства отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску. -  Были эвакуированы люди из этого подъезда, проведена проверка.

Гранату в квартиру жилого дома, как оказалось, принесли сами жильцы. Они обнаружили боеприпас в районе Западной Лицы и решили забрать его с собой. Из квартиры гранату аккуратно изъял взрывотехник ОМОНа. Как оказалось, снаряд опасности не представлял - в нём не было взрывателя.

Тем не менее, ситуация могла закончиться для любителей опасных находок плачевно. Полицейские напоминают, что при обнаружении предметов, похожих на боеприпасы, ни в коем случае не надо трогать их руками и уж тем более нести домой. Сдетонировать старый снаряд может в любой момент. О таких находках необходимо сразу же сообщать в полицию.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееБольшинство политических партий и общественных объединений в Мурманской области работают в «подполье»
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
03.08.17: Счётная палата РФ зафиксировала значительное снижение количества выданных сертификатов на получение материнского капитала. В ведомстве не устанавливали причины такого явления. А как вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 128 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Акакий Акакиевич
04.08.17 15:29
А качество образования будет развиваться влево от обезьяны или вправо? Спасибо за хороший снимок!
Комментарий к новости:Мурманская область получит из федерального бюджета более 800 тысяч рублей на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения
Zviygincew
04.08.17 13:07
Что-то я ещё о таком нигде не читал! В Ковдоре проблемы с пьянством, или там одни рабы живут, которым жизнь уже в тягость?
Комментарий к новости:Идёшь на работу – дыхни!
Константин
04.08.17 12:24
тотальное недоверие - это не есть хорошо
Комментарий к новости:Идёшь на работу – дыхни!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.22:00«Прощай, моя королева». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиНалегайте на овощи – подешевели капуста, морковь и картофель-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 27 копеек, доллара - на 42 копейки-PRO ЭнергетикуСнежногорск отключат на ночь-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 августа-PRO Нефть и газ«Роснефть» приступила к геологическим исследованиям в Печорском море-PRO ЗаконыАвиакомпаниям дали право исключать норму о бесплатном провозе багажа
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика