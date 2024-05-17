Грандиозная пятилетка: губернатор Андрей Чибис представил депутатам Мурманской областной Думы традиционный отчёт о работе регионального правительства

В ходе него были озвучены итоги деятельности не только за прошедший год, но и за последние пять лет.

Отчёт губернатора перед парламентариями начался с большого итогового ролика, рассказывающего о том, что произошло в Мурманской области за 5 лет. Какие проблемы пришлось решать команде правительства и каких успехов удалось достигнуть.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Были разные моменты: и тяжёлые, и критичные, и трагичные. Были моменты, в которые мы только из видео поняли, как мы с вами все в масках ходили. Уже забыли, как мы города закрывали. Как мы спасали людей и делали всё, где-то даже за гранью установленных правил, чтобы не остановиться предприятия, в том числе те проекты, которые сейчас показывали».

Главной победой глава региона назвал миграционный прирост в 2023 году. И это не вахтовики, а трудоспособные новые жители Кольского края. Впервые за 33 года людей в Заполярье приехало больше, чем уехало. Темп снижения численности населения сократился в 7 раз, а естественная убыль в 2 раза. Также важно, что Мурманская область сохраняет лидерство по инвестиционной активности резидентов Арктической зоны России. С 2019 года объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования составил почти 1,2 трлн рублей. Мы стали абсолютными лидерами по объёму вложенных резидентами АЗРФ инвестиций и по числу самих резидентов.

Константин Долгов, сенатор Совета Федерации РФ от Мурманской области: «Это рабочие места. Это восемь с лишним тысяч постоянных рабочих мест. Будет ещё больше, когда проекты будут завершены. Тот же проект «Лавна», газификация – несомненно. В пять раз за эти годы увеличены доходы областного бюджета. Пандемия, жесточайшие западные санкции, которые в какой-то степени создают помехи для развития бизнеса, экономики Мурманской области, но научились это преодолевать».

Реновация ЗАТО успешно протекает и будет продолжаться. За 5 лет на развитие населённых пунктов с дислокацией военных направлено около 14 млрд рублей. При этом 67% этой суммы – региональные средства, в том числе в рамках плана «На Севере – жить». Вопрос о дополнительном финансировании ЗАТО Андрей Чибис прорабатывал с членами правительства России, а также обсуждал с президентом Владимиром Путиным.

Татьяна Сахарова, сенатор Совета Федерации РФ от Мурманской области: «Благодаря решению президента не только выделены средства, чтобы продолжалась программа реновации, но и дополнительные средства, которые нам сегодня нужны. Будут отремонтированы Дом флота, центральная районная больница и центральный спортивный стадион в Североморске. Это, конечно, очень важно».

Затрагивая тему здравоохранения, глава региона отметил, что число сохраненных жизней северян за 2023 год больше, чем в ковидный период. Напомним, что все эти годы идёт масштабное обновление медицинских учреждений и оснащения в них. Кроме того, в регионе работает комплексная программа сокращения дефицита врачей. Региональное правительство делает всё для повышения уровня зарплат в медучреждениях.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Те меры поддержки, которые есть, а их более двадцати, дают о себе знать. Те цифры, которые говорят за ремонты, реконструкцию, строительство медицинских организаций, это очень важно. И, конечно, кадровый вопрос, который на особом контроле у губернатора, даёт положительные результаты. На 40% снижение кадрового дефицита!».

Ключевой губернатор назвал сферу образования в Мурманской области. За 5 лет построено 8 детских садов, школа в Североморске. Продолжается возведение новых образовательных учреждений и сейчас. Отдельная точка внимания - проект «Арктическая школа», в рамках которого уже открыты 202 пространства.

План «На Севере – жить» — это народная стратегия, которую сформировали сами жители Мурманской области. Теперь он будет обновлён, естественно в соответствии с пожеланиями северян. С 1 июня начнётся сбор предложений в онлайн- и оффлайн-режимах.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Я абсолютно уверен, что за последние пять лет северяне стали больше гордиться Мурманской областью. Это дорогого стоит. Ведь это наша малая Родина, которую мы так любим. И мы хотим этой любовью поделиться с гостями и другими жителями нашей прекрасной страны. И учитывая пробивной, проактивный характер нашего Андрея Владимировича, он очень здорово Мурманской области в этом помог».

После отчёта губернатор ответил на вопросы депутатов, а затем заслушал выступления руководителей фракций. По итогу встречи данный доклад был принят.

Подробнее об отчёте главы региона мы расскажем в специальном репортаже, который выйдет на «Арктик-ТВ» в ближайшее время.