«Грани» творческой лаборатории

Торжественное открытие фестиваля «Грани» состоялось на сцене Мурманской детской театральной школы. Труппы из Мурманска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Тбилиси подготовили для зрителей насыщенную программу и обещают, что скучать никому не придётся.

Детская театральная школа заканчивает последние приготовления перед началом очередного Международного фестиваля «Грани». В этом году он состоится уже в 9 раз. География мероприятия обширна, в нём примут участие творческие коллективы не только из Мурманской области, но и из Тбилиси, Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

- Приглашаем всех жителей Мурманска на наши спектакли, - говорит Софья Герасимова, заместитель директора по организационно-массовой работе и связям с общественностью ДТШ г.Мурманска. – Постановки должны быть хорошие, я думаю, всем понравятся, потому что коллективы, которые к нам приезжают, уже себя зарекомендовали.

С 22 по 24 февраля состоятся основные показы фестиваля, около 250 участников продемонстрируют свой талант зрителям и жюри по четырем номинациям: драматический спектакль, музыкальный спектакль, художественное слово и актерская песня, а также смогут поучаствовать в мастер-классах по сценической речи и актерскому мастерству.

- Я надеюсь, что наш фестиваль станет для его участников запоминающимся не только по конкурсной программе, а по атмосфере, которая у нас будет во время показов, - говорит Светлана Асташенкова, директор ДТШ г.Мурманска. - Это не просто фестиваль, а творческая лаборатория.

С подробной афишей спектаклей можно ознакомиться на сайте Мурманской детской театральной школы.