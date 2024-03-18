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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.03.24 19:30

Границ и расстояний для добрых дел не существует

В рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодёжи Мурманск посетили представители иностранной делегации.

Они знакомились с культурой Мурманской области, осматривали туристические места и промышленные предприятия. Так же они провели акцию по сбору детских игрушек для африканского сада.

30 участников Всемирного фестиваля молодёжи, представителей различных стран, приехали в Мурманск принять участие в программе «Жить и работать в России». Благодаря проекту у ребят была возможность познакомиться с промышленными достижениями и достопримечательностями Кольского Заполярья.

Татьяна Печкарёва, начальник отдела молодёжной политики и развития молодёжных движений комитета молодёжной политики Мурманской области: «Мм очень интересно побывать в России. Программа, которую мы приготовили, позволяет им познакомиться с историческим наследием нашего региона, культурой и с нашим многообразием природы».

Одна из представителей иностранной делегации - директор яслей в одной из африканских республик Вандер Онвука стала инициатором акции «Тёплый привет с Кольского Заполярья». Она попросила собрать развивающие игрушки для детей Бенина. В штабе общественной поддержки Мурманской области состоялась встреча делегации со студентами и общественностью перед отправкой игрушек в Африку. 

Наталья Брагина, заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Мурманской области: «На площадке нашего штаба часто проходят акции, сборы и передачи помощи. Сегодняшняя акция уникальная, потому что первый раз наша посылка отправляется так далеко – в Африку - к деткам, в детский сад. Поэтому хочется сказать слова благодарности всем, кто присоединился к нам – принёс на площадку штаба игрушки. Потому что, уверены, всем детям всё понравится. Все дети любят получать подарки. Поэтому очень рады, что сегодня такое мероприятие осуществилось».

Буквально за два дня северяне собрали более 50 игрушек, которые молодая девушка сможет увезти с собой на родину, чтобы порадовать своих маленьких подопечных. Среди игрушек: пирамидки, неваляшки, машинки, куклы, детские музыкальные инструменты, есть и популярные герои ещё советских мультфильмов, например, Чебурашка и Карсон.

Онвука Вандер, директор детского сада в африканской Республике Бенин (перевод с французского): Мне очень приятно. Меня удивляет ваше гостеприимство. Очень приятно и спасибо вам за то, что вы удовлетворили мою просьбу. Мне хочется поддержать отношения с той организацией, которая проводила эту акцию для меня и дальше общаться с ними, сотрудничать дальше».

Как говорят организаторы акции, такой проект – это ещё одно подтверждение того, что для добрых дел границ и расстояний не существует.

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