Граница территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики» в Мурманской области будет расширена

Это позволит начать строительство логистического комплекса. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

На новых участках ТОР будет построен контейнерный терминал для международных транзитных морских грузоперевозок. Там будет осуществляться перевалка грузов на суда ледового класса, которые могут работать на трассах Северного морского пути. Работы по созданию логистического комплекса планируется завершить до 2026 года.

Реализация проекта позволит привлечь более 46 млрд рублей частных инвестиций и создать более 700 новых рабочих мест.

ТОР – специальный инструмент, призванный стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлекать новых инвесторов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны.

На сегодняшний день на территории ТОР «Столица Арктики» свои проекты реализуют 9 резидентов. Общий объём вложенных ими инвестиций составляет 129,9 млрд рублей. Кроме того, создано около 2,6 тысячи рабочих мест.