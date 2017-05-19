Граждане должны строго спрашивать с местных властей – губернатор Марина Ковтун

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун с рабочей поездкой посетила Печенгский район. Работу местных властей глава региона признала неудовлетворительной и дала свои рекомендации. Людям надо строже спрашивать с местных властей, заявила губернатор Марина Ковтун по итогам рабочей поездки в Печенгский район.

«Местные власти, в первую очередь, должны откликаться на нужны людей. Но получается, что пока они окрика сверху не получат, они свои механизмы в действие не приводят. Людям надо строже спрашивать с местных властей, быть активнее, не спускать. Работа местной власти должна строиться на пожеланиях и жалобах граждан», - подчеркнула Марина Ковтун.

Глава региона признала неудовлетворительной работу местных властей Печенгского района. «Местным властям в Печенгском районе надо очень хорошо подумать о собственной состоятельности и о том, отвечают ли они сегодня требованиям, которые к ним предъявляют люди», - сказал Марина Ковтун.

Говоря об итогах поездки, глава региона отметила, что в решении многих вопросов сегодня пришлось включать режим «ручного управления». «Я подменить каждого главу села, города или района не могу. Просто потому что они здесь есть – это армия муниципальных служащих. Неужели проблема каждого подъезда, мусорный кучи или лестницы в конкретных городах и поселках должна решаться властью субъекта? Нет, конечно. Вот что возмущает. Будут работы, и люди увидят результат. А пока в режиме ручного управления будем заставлять их заниматься своей работой», - подвела итог Марина Ковтун.

Властям Печенгского района поручено в течение 2017 года выполнить реконструкцию пешеходной дорожки к больничному городку и восстановить лестницу

По итогам совещания по организации медицинской помощи жителям Печенгского района губернатор Марина Ковтун поручила властям района в течение 2017 года выполнить реконструкцию пешеходной дорожки к больничному городку, восстановить лестницу, а также организовать освещение пешеходной зоны и мест отдыха со скамейками, благоустроить прилегающую территорию.

Перед началом совещания глава региона посетила больничный городок, познакомилась с работой взрослой поликлиники, детского отделения и отделения сестринского ухода после ремонта. «Да, позитивные перемены налицо. Но остаются и проблемы. К примеру, состояние территории больничного городка и пешеходного подхода к больнице вызывает серьёзные нарекания. Чего сто́ит ремонт в больнице, если попасть в неё с улицы можно только с приключениями?, - спросила участников совещания Марина Ковтун.