Граждане России, имеющие также иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом, могут призываться в Вооруженные Силы страны

Это следует из опубликованного указа Президента РФ Владимира Путина, которым вносятся изменения в Положение о порядке прохождения военной службы.

Ранее в положении было указано, что граждане России могут служить по призыву или по контракту, а иностранцы - только по контракту и только в званиях рядового и сержантского составов.

По этим пунктам в новой редакции документа ни для россиян, ни для иностранцев ничего не меняется. При этом прописано, что по призыву могут служить в том числе граждане России, имеющие «гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство. Россияне, обладающие паспортами или видом на жительство других стран, могут, как и иностранцы, поступать и на военную службу по контракту», сообщает ТАСС.