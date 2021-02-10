Граждане в возрасте 60 лет и старше теперь включены в категорию приоритета по вакцинации 1-го уровня от коронавируса

Соответствующий приказ об изменениях в календаре профилактических прививок опубликовал Минздрав России.

Так же к первой группе относятся сотрудники медицинских, образовательных организаций, соцобслуживания и МФЦ, граждане, которые проживают в социальных организациях, лица с хроническими болезнями.

В приоритет 2-го уровня внесены работники организаций транспорта и энергетики, сферы услуг, правоохранители. Помимо того, в эту группу отнесены работники в пунктах пропуска через госграницу, работающие вахтовым методом, волонтёры, военнослужащие.

В приоритет 3-го уровня внесли государственных гражданских и муниципальных служащих, учащихся колледжей и вузов, а также граждан, подлежащих призыву на военную службу.