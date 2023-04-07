Граждане, заглядывайте в Красную книгу России, собираясь на тихую охоту

Госдума приняла закон о введении уголовной ответственности за уничтожение, незаконный сбор и оборот особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу России или охраняемых международными договорами.

Так, за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов, их частей и производных предусмотрено лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом до 1 млн рублей. Если же это преступление было совершено с использованием служебного положения или с публичной демонстрацией в СМИ или интернете, то наказание составит до 6 лет лишения свободы со штрафом до 2 млн рублей.