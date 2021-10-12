Гражданина Узбекистана осудили на 9 лет за финансирование и оправдание терроризма

Осужденный размещал в социальных сетях видео, содержащие признаки публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности и публичного оправдания терроризма, а также осуществлял денежный сбор для запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

Алёна Нефедова, официальный представитель УФСБ России по Мурманской области: «Осужденному назначено окончательное наказание путём частичного сложения наказаний в виде лишения свободы на срок 9 лет, из которых отбывание первых три года будет в тюрьме, а отбывание оставшегося срока – шесть лет – в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием с использованием сети «Интернет» сайтов, форумов, групп и чатов в социальных сетях, на срок два года и 6 месяцев. Приговор суда вступил в законную силу».