Грибной рай под окнами домов мурманчан

Сезон тихой охоты в самом разгаре. Тёплая, а временами дождливая погода способствует тому, чтобы северяне, вооружившись ведрами и ножиками, отправились в лес за грибами и ягодами. О том, как найти заветную поляну недалеко от города, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Каждый уважающий себя северянин не мыслит осенний сезон без тихой охоты. Отправится с корзинкой в лес - дело нехитрое, а вот как найти поляну с грибами практически в черте города, знает не каждый. Коренной житель Мурманска Владимир Шкода говорит, что дары природы несложно обнаружить, они практически у нас под ногами. Переехав через Кольский мост, в первой же лесополосе Владимиру Михайловичу сразу же улыбнулась удача.

Владимир Шкода, житель города Мурманска: «Только вышли в лес и попался подберезовик. Правда, я знаю эти места, здесь точно есть в хороший сезон грибы. Поэтому мы пришли и быстренько их нашли. А что я буду делать с ними? Странный вопрос. Вот чистенький, аккуратный грибок, поднаберу немного и можно суп сварить, поджарить, а если очень много, то можно сушить или мариновать».

По словам опытного грибника, подберезовики и подосиновики, как правило, в лесу встречаются реже, полную корзину таких грибов набирают немногие счастливчики, волнушек гораздо больше. Но это дело вкуса, ведь у каждого есть свои предпочтения, а собрать урожай из семейства сыроежковых тоже весьма неплохо.

Эллина Ким, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Вы говорите, что волнушки подходят для соления…»

Владимир Шкода, Мурманчанин: «Для этого их много надо собрать, потом в кастрюлю залить рассолом, они будут высаливаться. Это целый процесс и если ходить за ними, то надо специально за волнушками».

Неважно как далеко вы собираетесь уйти от дома важно помнить о собственной безопасности. Например, Владимир Михайлович на всякий случай надевает именную карточку и всегда берет с собой компас, чтобы не потеряться в наших бесконечных сопках.

- Вы не боитесь отходить далеко?

- Нет. Надо всегда голову на плечах иметь. Даже, если много грибов, не надо терять рассудок.

Тёплая и в меру дождливая погода принесла в этом году северянам богатый грибной урожай. Встретившиеся нам любители тихой охоты хвастаются добычей:

- Два дня назад были назад, насобирали два ведра таких грибов.

- Это же удовольствие?

- Конечно, походить по лесу это радость. Пока погода стоит, а это последние денечки, там уже дожди будут.

Грибной сезон продолжается, но нужно торопиться, так как по прогнозам уже скоро в регион придут заморозки, и сезонный урожай уже не соберёшь. Поэтому самое время взять корзинку и отправиться в неспешную прогулку по лесу.