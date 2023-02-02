Грибные и ягодные глемпинги быстро «выросли» в Лапландском заповеднике

Туризм в нашем регионе процветает: открываются новые досуговые центры, отели и кафе. Всё это происходит и благодаря поддержке государства. Одну из таких историй расскажет корреспондент «Арктик-ТВ» Екатерина Дементьева.

Как эффективно воспользоваться мерами поддержки государства, Алексей Клибанский знает не понаслышке. В прошлом году он вместе с командой принял участие в конкурсе на создание модульных некапитальных средств размещения в Мурманской области. Успешно защитив проект, компания притупила к стройке.

Алексей Клибанский, директор комплекса «Лапландская деревня»: «Мы были одни из немногих, кто выиграл этот конкурс. Всё, что было необходимо по нашим задачам, бизнес-плану, по стратегии - все выполнили, сейчас уже можем показать вам результаты тех трудов, которые в августе были презентованы конкурсной комиссии. Спустя 4 месяца это уже в лесу стоит».

Всего за год существования «Лапландской деревни» здесь появились коттеджи, кафе, активные развлечения и, благодаря субсидии, популярный туристический продукт - глемпинг.

Алексей Клибанский, директор комплекса «Лапландская деревня»: «Концептуально «Лапландская деревня» - это флора и фауна нашего Лапландского заповедника, отсюда и название. Соответственно флора и фауна - это животные и растительный мир. Мы видим с вами куполообразные домики, которые представляют глемпинг. Первые восемь домиков - это у нас грибной глемпинг, тут олицетворение тех грибов, которые растут у нас на Кольском полуострове. Через дорогу - вторая восьмёрка. Это глемпинг ягодный. Соответственно все шатры у нас называются по названиям северных ягод».

Всего 16 купольных шатров на территории, в них могут разместиться до 48 человек. Гостей ждёт уютный дизайн, современное оборудование и панорамные виды.

Средняя стоимость затрат на строительство одного такого помещение 2 миллиона рублей. Несложно посчитать, какая вышла итоговая стоимость, но благодаря субсидии, удалось покрыть существенную часть расходов.

Такая стоимость вызвана высоким качеством материалов, их доставкой и не только.

Екатерина Дементьева, корреспондент «Арктик-ТВ»: «Уникальность этого глэмпинга в том, что он находится в лесу. Все строительные работы были выполнены вручную, без использования специальной техники, она бы сюда не заехала».

Предприниматель планирует развивать территорию: построить банный комплекс, гостиницу, оборудовать зону для рыбалки. Владелец туристического комплекса рад оказанной помощи от государства и планирует дальше участвовать в новых проектах.