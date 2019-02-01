Грипп – это серьёзно и опасно

В Мурманской области увеличиваются темпы прироста случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Об этом на пресс-конференции сообщили представители Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения региона. Однако, специалисты не спешат объявлять эпидемию, так как по их мнению, здоровье северян могу спасти соблюдение простых правил гигиены.

Всего за прошедшую неделю в нашем регионе были отмечены 5643 случая заболевания ОРВИ и гриппом, что на 17% больше, чем неделей раньше. Специалисты Роспотребнадзора еженедельно обрабатывает информацию о пациентах, обратившихся в поликлиники Мурманской области. Ситуация с распространением болезни серьёзная, но врачи спокойны и не называют её эпидемией. Впрочем, некоторые учебные заведения региона все же уже закрыли на дополнительные каникулы, предусмотренные в это время года.

- Приостановлен учебно-воспитательный процесс в Кандалакшском районе, где в одной из школ закрыто 2 класса, закрывались группы в детском дошкольном учреждении в Терском районе, - сообщила журналистам Марина Ермакова, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области. – В Мурманске с 4 февраля в связи с тем, что в ряде классов уже приостановлена деятельность, в школе № 36 планируют установить дополнительные каникулы.

В это время года иммунитет северян значительно ослаблен, а значит и риск заболеть есть у каждого. Эпидемиологи рекомендуют тщательнее соблюдать личную гигиену: мыть руки, стараться избегать контактов с простуженными людьми, приобрести защитные медицинские маски. В качестве профилактики рекомендуют принимать витамины и увеличить число свежих овощей и фруктов в рационе. И всё же защитить себя на 100% не получится. Врачи настаивают: при первых же симптомах гриппа или ОРВИ незамедлительно обращаться в поликлинику.

- Хотелось бы, чтобы все жители Мурманской области чётко понимали, что при возникновении первых признаков гриппа ни в коем случае не нужно идти в коллектив, - говорит Людмила Ушакова, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области. - Не нужно в школу вести ребёнка, в садик, не нужно идти на работу. Нужно ещё помнить, что заболевший человек является источником заражения.

Специалисты напоминают, что самое серьёзное осложнение после гриппа - это пневмония. Чтобы не допустить воспаления лёгких, за ходом заболевания обязательно должен наблюдать врач. Самолечение в этом случае противопоказано.