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День за днём с «Арктик-ТВ»12.09.17 19:30

Грипп, отопление, спорт – вопросы, которые волнуют правительство региона

В Мурманской области стартовала кампания по вакцинации от гриппа. Эпидемии в регионе пока нет, однако подготовка к борьбе с болезнью уже началась, вакцина в медучреждения региона поступила. В этом году планируется привить 40% населения. Об этом рассказали на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

В некоторых районах Мурманска квартировладельцы уже могли почувствовать то, что батареи потеплели. Однако, пуск пока был пробным. Подготовка к холодному сезону продолжается и идёт по намеченному графику. Есть слегка отстающие муниципалитеты, но серьёзных недостатков в подготовке муниципалитетов  глава регионального Министерства энергетики и ЖКХ не нашёл. «В Североморске уже на момент работы комиссии сто процентов домов к зиме было готово, у них были оформлены и паспорта готовности, - отметил во время совещания Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области. - Эксплуатирует тепловое хозяйство там компания «Мурманэнергосбыт». Там всё идёт в штатном режиме. Никаких серьёзных замечаний не было. Что касается в целом по региону,  то у нас сегодня отстаёт Кола по подготовке документов - 85%, Никель - 95%».

Сентябрь - не только время подготовки к отопительному сезону, но и начало эпидемии гриппа. Пока ситуация в регионе благоприятная. На начало осени заболеваемость гриппом и ОРВИ в Мурманской области ниже эпидемических порогов на 22%. Чтобы и в дальнейшем заболевание не беспокоило мурманчан, в регионе проводится кампания по вакцинации. В этом году планируется привить 40% жителей области.

- В целях доступности вакцинации для населения против сезонного гриппа Министерство здравоохранения второй год организовывает прививочные бригады, - сообщил на заседании  Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. - Они у нас работают в специализированном медицинском транспорте в местах массового пребывания населения в выходные и праздничные дни. Одна машина стоит у ДЦ «Меридиан», а вторая – у ТРЦ «О’Кей».

Ещё одной важной темой на оперативном совещании в правительстве Мурманской области был вопрос о создании в сельских школах условий для развития физической культурой и спортом. С 2015 года в Мурманской области отремонтировали 22 спортивных зала, а 22 спортивные площадки оснастили инвентарём и оборудованием. В этом году, например, начали менять окна в спортзале ревдинской школы.

- В двух учреждениях: в нп.Оленья Губа и в школе № 4 Умбы мы перепрофилировали под спортзалы две аудитории, - сообщила Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области. - Там их фактически не было. Это позволило нам создать 18 спортивных клубов, у нас почти на 1000 детей увеличилось количество детей, которые занимаются спортом во второй половине дня.

На совещании обсудили и систему оценки работы органов власти. На официальном портале правительства Мурманской области опубликован специальный опрос. Жители региона могут поставить свою оценку деятельности правительства в сферах образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания. Результаты такой независимой оценки позже будут включены в обязательный отчёт главы региона перед президентом Российской Федерации.

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Последние комментарии

Гость
12.09.17 20:59
Когда отменят оплату за отопление летом в Мурманске? Ведь в городах средней полосы летом не платят, например, в Воронеже. А у нас что, другое государство? Или нужно В.В. Путина попросить помочь? **
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