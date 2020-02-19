День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.02.20 19:30
Гриппом и ОРВИ болеют северяне, которые не делали прививок Роспотребнадзор
Грипп и ОРВИ – это, конечно, не коронавирус - убийца, но тоже заболевание опасное.
В Мурманской области отмечается прогнозируемый сезонный подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ. Роспотребнадзор конкретных цифр не приводит, но отмечает, что все заболевшие не делали прививок.
В связи с эпидемией в ряде учебных заведений даже отменили занятия из-за того, что большая часть учеников на уроки прийти не смогли.
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