Гриппом и ОРВИ болеют северяне, которые не делали прививок Роспотребнадзор

Грипп и ОРВИ – это, конечно, не коронавирус - убийца, но тоже заболевание опасное.

В Мурманской области отмечается прогнозируемый сезонный подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ. Роспотребнадзор конкретных цифр не приводит, но отмечает, что все заболевшие не делали прививок.

В связи с эпидемией в ряде учебных заведений даже отменили занятия из-за того, что большая часть учеников на уроки прийти не смогли.