«Громада» - с плеч, или Почему городская власть не прислушивается к мнению мурманчан

Завершилась многолетняя эпопея со зданием по адресу: г.Мурманск, ул. Щербакова, 9 - бывшим помещением банного комплекса «Громада». Стало известно, что недвижимость продали ООО «Фикс Прайс Центральный». Там планируется открыть отель, спа-салон и несколько магазинов.

Получается, что мурманские городские власти жителей района окончательно лишили социальной помывочной.

Пустое здание с заколоченными окнами и дверями, вокруг - забор. Так сейчас выглядит помещение некогда любимого жителями Первомайского округа банного комплекса «Громада». Закрывать баню муниципальная власть начала ещё в 2019 году. Сначала чиновники вели переговоры, пытались вынудить арендаторов расторгнуть договор досрочно и уйти. Бизнес не соглашался. В дело пошли методы покруче: здание осаждали представители частной охраны, под дулами автоматов выводили сотрудников и посетителей на улицу, муниципальные чиновники отключали подачу электричества прямо посреди сеансов.

Владимир Власенков, генеральный директор ООО «Громада»: «Какой-то непонятный ЧОП осуществил захват здания. Когда я приехал, меня не пустили в помещение. Потом я вызвал полицию. Меня пустили. Сейчас опять не пускают. Я не могу понять. У нас действующий договор до 2027 года зарегистрирован в Росреестре».

Репрессии в отношении банного комплекса сильно не понравились и обычным гражданам - постоянным клиентам «Громады». А таких оказалось очень много. Дело в том, что баня организовывала социальные сеансы для жителей района. Чтобы бюджетно и качественно попариться здесь собирались компании людей разных возрастов. Более того, этот комплекс был единственным в районе, который мог вместить всех желающих.

Станислав Стрельников, мурманчанин: «Почему закрывают такую баню? Всё-таки такой большой район. И эта баня на весь район. Третья баня не работает до сентября. Первая баня, «Гларус», там 16 посадочных мест. А здесь два этажа и все удобства, которые только могут».

Чиновники же твердили одно: здание опасно, якобы один из бассейнов «Громады» построили с нарушением нормативов. Жителей, которые к тому времени грудью встали на защиту любимой бани, устраивали пикеты у администрации и флешмобы в соцсетях, успокаивали: всё починят, баня снова вернётся к работе.

Руфат Синякаев, заместитель главы администрации Мурманска: «Мы надеемся, что в ходе этих исследований компания «ПИК-проект» выдаст нам соответствующее заключение, где будут прописаны конкретные виды работ, по исполнению которых объект, баня по улице Щербакова, 9, будет введена в эксплуатацию. Что для этого нужно - нам пока не известно. Специалисты должны разобраться, передать нам перечень работ, в том числе возможных антиаварийных, по исполнению которых комплекс будет введён в эксплуатацию».

Слова, вроде как, обнадёживающие, но мурманчане им верили мало. Все действия городской власти, направленные на приостановку деятельности и закрытие банного комплекса, называли не иначе как рейдерским захватом.

Юрий Шевцов, мурманчанин: «Я думаю, что это рейдерский захват. Самый настоящий. Вот они говорят: ремонтировать будут баню. Вон у нас деревянных домов сколько. Пусть делают, ремонтируют их. Там люди живут вообще с крысами вместе. А они баню решили. Это рейдерский захват. Самый настоящий».

Видимо, разобраться с деревянными домами для мурманской администрации оказалось куда сложнее, чем с арендаторами недвижимости в одном из самых проходимых мест Мурманска. В итоге баню закрыли. Долгое время здание стояло всеми забытое и заколоченное. И вот недавно появились новости. Бывшее помещение «Громады» продали. Тихо, без лишних обсуждений, и, естественно, не спросив мнения мурманчан. Счастливым владельцем недвижимости, судя по опубликованным в интернете документам, стала сеть магазинов «Фикс прайс», которая планирует открыть на этом месте несколько магазинов, спа-салон и отель. И, возможно, баню. Всего на 50 мест. Получается, северян обманули в их ожиданиях?

Татьяна, мурманчанка: «Эти магазины уже просто заполонили город. Хочется что-то такое, для души. Очистить тело, в конце концов. Или просто провести время свободно, спокойно».

Возможно, городские власти надеялись, что за несколько лет шумиха поутихла, про «Громаду» северяне забыли. Но нет. Жители района до сих пор вспоминают, как хорошо было, когда у них под боком был именно социальный объект, а не очередная торговая точка с никому ненужными дешёвыми товарами.

Ирина Червякова, мурманчанка: «У меня кума есть хорошая. Мы с ней очень часто ходили сюда. У меня до сих пор карточка этой «Громады» здесь лежит. Очень плохо. Мы бы хотели, чтобы баня нам вернулась».

Маргарита Данилюк, мурманчанка: «Конечно, не к лучшему. В любой момент можно было пойти в баню, понимаете? А сейчас нет. Очень плохо. А фикс прайсов этих - по всему городу! Одни магазины. Я лично против».

Замену «Громаде» северянам власть Мурманска не предоставила до сих пор, хоть и неоднократно обещала. Встреченные нами горожане утверждают: с закрытием социального банного комплекса от походов в парные пришлось отказаться. До одних ехать далеко, другие - по соседству – слишком дороги.

Евгений Герин, мурманчанин: «Я ходил по саунам. В одну, вторую, третью. Спросил - 1200 рублей и час минимум. И чё это? У меня пенсия не такая, чтобы… Здесь триста было рублей. Триста пятьдесят, по-моему. А там 1200 за час!».

Каким образом городские власти мотивировали фактическое уничтожение общественно значимого предприятия и продажу здания очередному «сетевику» - неизвестно. Сделка прошла в полной тишине и без предварительного освещения её в прессе. Неизвестна и цена, за которую здание выкупил «Фикс прайс». Но, похоже, возможность что-то продать или купить муниципальные чиновники считают более важной, чем возможность для мурманчан помыться. Например, во время того же отключения горячей воды во время летних опрессовок.