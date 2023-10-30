Громкие песни, задорный смех и яркие танцы – в двух мурманских гимназиях отметили День бабушек и дедушек

Мурманский морской торговый порт собрал в 7-й гимназии и 61-й прогимназии людей, которые пришли поддержать своих внуков и внучек в творческих начинаниях.

Ирина Германовна и Маргарита Васильевна целый день собирались на выступление внучки: сходили в парикмахерскую, сделали маникюр. Ведь Вероника сегодня, в День бабушек и дедушек, подарит им танец.

Маргарита, участница праздника «День бабушек и дедушек»: «Мы пришли посмотреть на нашу внучку и поблагодарить эту школу за то, что наши дети могут спокойно заниматься тем, что они любят».

На празднике бабушкам и дедушкам приготовили не только творческие сюрпризы, но и полезные подарки: тонометры, витамины и сладости. Торжественные события развернулись на двух площадках в Гимназии №7 и в 61-й прогимназии Мурманска.

Елена Рахуба, директор 61-й прогимназии г. Мурманска: «У нас сегодня замечательный праздник. Праздник для бабушек и дедушек. Хочу поблагодарить Мурманский морской торговый порт, они нам помогли создать этот праздник, создать уют, сюрпризов много для наших бабушек и дедушек».

Напомним, что в Мурманском морском торговом порту работает Совет ветеранов, состоящий из сотрудников, ушедших на заслуженный отдых, но по-прежнему участвующих в жизни предприятия. Порт помог в организации этого праздника, потому что его специалисты чтят прошлое поколение, которое передает знания, опыт, а также хранит историю не только родной стивидорной организации, но и города и страны.

Андрей Черников, исполнительный директор АО «ММТП»: «Первый раз мы проводим такое торжественное мероприятие, посвящённое нашим бабушкам и дедушкам. Мы очень уважаем и ценим их, для них посвящён этот праздник».

В конце торжественной части всех гостей пригласили на чаепитие, где вручили приятные и полезные подарки.