«Гроза» победила! Состоялся ежегодный Чемпионат Северного Флота по лыжным гонкам

На снежные трассы Долины Уюта выходят не только спортсмены - участники Праздника Севера, но и военные, которые организовали Чемпионат Северного флота по лыжным гонкам.

Несмотря на не очень благоприятные погодные условия и плохую видимость, в Долине Уюта состоялся ежегодный Чемпионат Северного Флота по лыжным гонкам. Проходили состязания два дня.

Александр Перфилов, главный судья соревнований: «У нас гонки проводятся по трём дисциплинам. Вчера спортсмены проходили спринтерские гонки, сегодня у нас проводится забег на пять километров с общего старта, будет и эстафетная гонка. После это мы проводим награждение - награждаем призёров и победителей наших соревнований».

Участие в чемпионате приняли 10 команд, представляющие различные подразделения, всего 56 человек. Среди спортсменов есть и участники специальной военной операции.

Александр Перфилов, главный судья соревнований: «Мы их поддерживаем всегда. Всегда рады их видеть. Всегда приглашаем, потому что людям, приехавшим оттуда, нужна психологическая разгрузка. Они любители лыжного спорта, сами приезжают сюда и принимают участие».

Главная цель состязаний – выявить лучших из лучших для формирования сборной команды Северного флота, которая примет участие в Чемпионате лыжных гонок Вооружённых Сил Российской федерации, который пройдёт в Санкт-Петербурге.

Иван Рагуев, команда «Гроза» (Североморск 3): «Получил удовольствие. Вчера ещё солнце светило, а сегодня снег. Но нам это не помешало. Готовы бороться в любых условиях».

Анатолий Зубов, команда «Тайфун» (г. Гаджиево – военнослужащие подводных сил Северного флота): «Самые сильнейшие сегодня здесь выступали. Сильнее нет! Сегодня все здесь собрались, в Долине Уюта».

Дмитрий Бондарчук, команда «Гроза» (объединение 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота): «Мои спортсмены все готовы, все заряжены, скажем так. Это праздник для каждого человека, который приезжает сюда. Спасибо всем организатором, которые устроили соревнования. А у на всё хорошо, готовимся к гонкам, участвуем, бежим, всех приглашаем».

На территории спорткомплекса для участников соревнований была организована полевая кухня, где во время перерыва спортсмены могли угоститься горячей кашей и ароматным сладким чаем.

Безоговорочным победителем 2-дневных соревнований стала команда «Гроза» объединения ВВС и ПВО Северного флота.