Грудинину нет места в Госдуме, Андраник Мусатян прав!

Директор телеканала «Арктик-ТВ», член КПРФ Андраник Мусатян, критиковавший решение руководства Коммунистической партии РФ о передаче мандата покойного депутата Госдумы, лауреата Нобелевской премии Жореса Алфёрова предпринимателю Павлу Грудинину, оказался прав.

Центризбирком отказался передать директору подмосковного совхоза имени Ленина, экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы.

Многие коммунисты страны имели такую же точку зрения, как и Андраник Мусатян. В разрез с ними пошёл первый секретарь Мурманского обкома КПРФ Геннадий Степахно, который называл Грудинина «достойным кандидатом» на парламентское кресло.

Против передачи мандата Грудинину выступил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, который решительно заявил, что человек, имевший иностранные финансовые счета при регистрации кандидатом в президенты, не может быть депутатом Госдумы.

Мандат Алфёрова теперь передадут депутату законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву. Интересно, что руководство КПРФ имело возможность внести данную кандидатуру, но не стало это делать.