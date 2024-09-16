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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.09.24 19:30

Группа «чёрных риэлторов» скоро получит реальные сроки

Группе «чёрных риэлторов», о которой мы рассказывали в серии наших специальных репортажей «Бизнес-мент», в Октябрьском районном суде города Мурманска вынесли обвинительные приговоры. Фигуранты уголовного дела, среди которых Николай Кочан и подозреваемые в отъёме квартир у мурманчан, получили реальные сроки.

Группе «чёрных риэлторов», о которой мы рассказывали в серии наших специальных репортажей «Бизнес-мент», в Октябрьском районном суде города Мурманска вынесли обвинительные приговоры. Фигуранты уголовного дела, среди которых Николай Кочан и подозреваемые в отъёме квартир у мурманчан, получили реальные сроки.

О так называемой банде Николая Качана телекомпания «Арктик-ТВ» выпустила не один сюжет и специальный репортаж. Мы рассказывали, как бывший риэлтор вместе со своими подельниками отбирали квартиры, обманывая и запугивая северян. Показывали жертв нарушителей закона, которые после встречи с Качаном и его компанией остались без крыши над головой и средств к существованию. Преступники не гнушались выкидывать на улицу даже женщин с детьми.

(Из архива)

Елена Кораблёва, пострадавшая: «Мне позвонил Гныпа и сказал, что «слышь, ты, коза, когда будут деньги? Или мы сейчас приедем, выкинем все вещи, заберём квартиру». И они приехали, выкинули все вещи, забрали всё. Взломали дверь в квартиру и всё».

Можно предположить, что вся противоправная деятельность обвиняемых строилась на том, что жертвы боялись идти в полицию с заявлением. За теми, кто осмеливался противостоять банде, следили, у них выбивали двери в квартирах, портили собственность, угрожали расправой и оказывали беспрецедентное моральное давление.

Владимир Васильев, пострадавший: «Я подъезжал на машине домой, в такси устраивался работать. Подъезжаю, а на машине кирпич на лобовом стекле, или палки лежат, или ещё что-нибудь. Как только я подъезжал, подъезжал Качан и сразу же что-нибудь подкладывал. Угроза шла такая, в крайнем случае уже выбили стекло. Машину пришлось прятать в гаражах у знакомых или на дальних стоянках, чтобы возле дома машина не фигурировала».

По свидетельствам очевидцев, предполагаемые преступники вели себя так дерзко, потому что водили знакомство с некоторыми представителями правоохранительных органов. И были уверены в своей безнаказанности. Считали, что их в любом случае прикроют.

Мы не раз предупреждали об этом правоохранителей и обращались с заявлениями в прокуратуру. Поменялась ситуация лишь после того, как в ряде региональных ведомств сменилось руководство. Со старым начальством ушли или были уволены и скомпрометировавшие себя сотрудники. А вскоре задержали и Качана с подельниками.

- По уголовному делу, находящемуся в моём производстве, был задержан Качан, которому в ходе предварительного расследования по уголовному делу мною было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч.4 ст.159 УК РФ.

Всё время следствия Качан и подельники находились в СИЗО, у стороны обвинения были подозрения, что он может либо продолжать преступную деятельность, либо сбежать за границу. Смягчить меру не помогли ни состояние здоровья, ни необходимость содержать несовершеннолетнего сына. К слову, на момент задержания предполагаемый «чёрный риэлтор» был официально безработным и откуда брал деньги на содержание семьи непонятно.

- В квартире проживает с несовершеннолетним сыном. Один воспитывает сына, который обучается в СОШ №36 города Мурманска на оценки хорошо и отлично. Занимается смешанными единоборствами.

И вот после череды следственных действий организованная преступная группа, во главе которой стоял Николай Качан, престала перед судом. По делу проходят 7 человек. Сам Качан связан с 12 эпизодами мошенничества. И это только доказанные случаи, сложно представить скольких людей Качан и подельники обманули.

- На основании статьи… Николаю Кочану назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В виде ограничения свободы.

Точка поставлена. Фигуранты уголовного дела получили реальные сроки от 7 до 15 лет и миллионные штрафы, которые в счёт материального ущерба им придётся выплатить потерпевшим.

Впрочем, участники судебного процесса ещё могут опротестовать решение и потребовать смягчения наказания.

Мы продолжим следить за развитием событий.

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