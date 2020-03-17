Группа французских шахматистов попала на карантин – на турбазе «Голубая бухта»

Большая часть участников IV международного шахматного турнира «ЧессМейтс», в том числе иностранцы, уехала домой. В Мурманске остался только «виновник» шумихи - ирландец, который сейчас находится в обсервации областной больницы и французы, которые не смогли понять уведомление о карантине, написанное на русском. Они после игр отправились на базу отдыха «Голубая бухта» в 35 километрах от областного центра, где и находятся по сей день.

Поскольку французы, возможно, контактировали с зараженным (по предварительному анализу) коронавирусом иирландцем, всех отдыхающих на турбазе поместили на карантин.

14 человек, 10 из которых – подростки, занимают три благоустроенных таунхауса. Повар готовит им полноценные завтраки, обеды и ужины, а другие сотрудники обеспечивают порядок и организуют досуг.

Директор турбазы пояснил, что все необходимое на турбазу привозят и оставляют в условленном месте, откуда сотрудники забирают продукты и прочие товары. Например, накануне им привезли шахматные доски и лыжи. Так же у спортсменов и тренеров уже повторно взяли мазки на анализ. По словам президента ассоциации «Chess Мates» Юриана Кейна, дети чувствуют себя отлично.