Группа «Губернаторский контроль» продолжает проверять качество проводимых работ и выполнение поручений главы региона
Сотрудники губконтроля увидели, как выполняется ремонт подъездов и многоквартирных домов, благоустраиваются общественные территории.
Преображается и Ревда, там продолжают работы по ремонту подъездов и асфальтированию дорог общего пользования.
По итогу проверки, губернатор Андрей Чибис поручил устранить все недочёты и отчитаться о проделанной работе на следующем оперативном совещании.