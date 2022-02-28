Группа компаний «СЖКХ» особое внимание уделяет вопросам вывоза снежных масс со дворов жителей флотской столицы

Например, сегодня с самого утра специалисты очищают территорию у дома по улице Падорина, 13.

Галина Сидорова, генеральный директор холдинга «СЖКХ»: «Это очень важно, потому что, если настанет оттепель, то может быть залитие придомовых территорий. С начала зимы нашей управляющей компанией вывезено 34 тысячи кубических метров снега».

А сначала этого года - 17 тысяч кубометров. Конечно, управляющая компания «СЖКХ», убирая дворы, старается сразу вывозить снег. Но именно сейчас этому вопросу уделяют повышенное внимание. Специалисты работают ежедневно без выходных.

Галина Сидорова, генеральный директор холдинга «СЖКХ»: «На сегодняшний момент выведено 17 единиц техники. Это крупная техника - грейдера, тракторы, щетки, мощные самосвалы для качественной уборки снега. Выведены практически все единицы техники».

Также в управляющей компании отмечают сознательность жильцов, которые реагируют на объявления о том, что нужно убирать свои автомобили на период работ. В противном случае, качественно убрать территорию от снега не получится.