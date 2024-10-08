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Группа Корпорации развития и представители бизнеса Республики Карелия посетили Мурманскую область

Цель визита простая: познакомиться с особенностями работы института инвеступолномоченных, который на протяжении трёх лет действует в нашем регионе. В частности, гости посетили Кировск и Апатиты, где познакомились с лучшими практиками.

Цель визита простая: познакомиться с особенностями работы института инвеступолномоченных, который на протяжении трёх лет действует в нашем регионе. В частности, гости посетили Кировск и Апатиты, где познакомились с лучшими практиками.

Чтобы оценить объём проделанной работы, делегация Корпорации развития Карелии отправилась в заполярный курортный город Кировск. Здесь есть уже реализованные инвестиционные проекты, в том числе резидентами Арктической зоны РФ.

Артём Кукса, генеральный директор Корпорации развития Мурманской области: «Все инвесторы работают в муниципалитетах и очень важно, чтобы на местах были эффективные команды, вовлеченные в процесс, которые были бы заинтересованы в развитии своих муниципальных образований. Потому что новые инвестпроекты - это новые рабочие места, налоговые поступления. Все мы понимаем, как это непросто реализовывать инвестпроекты. Есть сложности и касаемо земельных участков, технологического присоединения, логистики. И здесь очень важно, чтобы внутри муниципалитета был человек, который может инвестору оказать поддержку».

В Кировске предприниматели обычно приходят к инвеступолномоченному на встречу с идеей открытия или расширения бизнеса, или по возникающим проблемам. Как признаются бизнесмены, личная беседа - единственный случай, когда они приходят в администрацию. Далее вопросы решаются «по звонку» или с командой Центра развития бизнеса города.

Константин Леонов, инвеступолномоченный города Кировска, заместитель главы администрации: «Наша задача, чтобы максимальное число проектов было реализовано, мы готовы помогать всеми силами. Это очень важное направление, которое приведёт к результату. Если бросить на самотёк, это не есть хорошо. Это может увести куда-то в сторону. Мы не контролируем бизнес, но пытаемся помочь его развивать в правильном направлении».

Ольга Горяинова, предпринимательница: «Ты можешь обратиться в Центр развития бизнеса, не надо искать в кулуарах, к кому обратиться, а просто прийти в единый центр и тебе помогут. Если бы не было сопровождения, начиная от получения гранта, то, наверное, я бы не открыла кофейню».

Инвест-команда Карелии посетила еженедельную встречу инвестиционного уполномоченного с предпринимателями в Апатитах. Участники обсудили реализацию проектов, возникающие вопросы и пути их решения.

Любовь Савина, инвеступолномоченный города Апатиты, заместитель главы администрации: «Это одно из лучших управленческих решений, которое было принято губернатором относительно предпринимателей. Раньше это могло длиться годами. Теперь человек приходит, у него просто идея, но, в итоге, он берёт помещение, получает субсидию и начинает развивать своё дело».

Также гости из Карелии познакомились с деятельностью запущенных инвестпроектов и резидентов АЗРФ. Сейчас в Кировско-Апатитовой агломерации более 30 резидентов.

Елена Климчук, генеральный директор Корпорации развития Республики Карелия: «Работа инвеступолномоченных в тех районах, которые мы посмотрели, впечатляет. Горящие глаза их, как работает инвестиционная команда, это то, что нужно. Я думаю, мы этот опыт переймём. Полезным стало знакомство с проектами резидентов Арктических территорий. Мы понимаем, что предприниматели будут масштабироваться дальше и готовы работать с ними на территории Республики Карелия».

Напомним, цель инвеступолномоченных – помогать предпринимателям на местах. Сейчас в Мурманской области работают 26 таких специалистов. Для совершенствования института бизнес омбудсменов Корпорация развития Мурманской области проводит обучающие интенсивы и по распоряжению губернатора Андрея Чибиса регулярно оценивает эффективность работы муниципалитетов с инвесторами.

Наталья Иванычева, инвеступолномоченный Петрозаводска (Карелия): «Хочется отметить три вещи. Прежде всего, отношение Андрея Владимировича Чибиса к институту инвестиционных уполномоченных и к развитию региона в целом. Второе, наверное, это отношение градообразующих предприятий к поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, взаимодействие органов местной власти и субъектов бизнеса на местах. Видно, что люди общаются напрямую по любой возникающей проблеме. Это дорогого стоит».

В Мурманской области институт инвеступолномоченных работает 3 года. В ближайшие месяцы такие структуры должны внедрить во всех регионах страны.

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